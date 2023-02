L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU (droite), et l'ambassadeur Dennis Francis, chef de la délégation permanente de Trinité et Tobago auprès de l’ONU, échangent le 1er février à New York, le "Communiqué commun établissant les relations diplomatiques entre la République socialiste du Vietnam et la République de Trinité-et-Tobago". Photo: VNA

New York (VNA) – Au nom des gouvernements des deux pays, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, et l'ambassadeur Dennis Francis, chef de la délégation permanente de la République de Trinité et Tobago auprès de l’ONU, ont signé, le 1er février à New York, le "Communiqué commun établissant les relations diplomatiques entre la République socialiste du Vietnam et la République de Trinité-et-Tobago".

Selon ce communiqué, le Vietnam et Trinité-et-Tobago ont convenu d'échanger des représentants diplomatiques au niveau des ambassadeurs en vertu de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Avec l'établissement de relations diplomatiques avec Trinité-et-Tobago, le Vietnam a entretenu des relations diplomatiques officielles avec les 35 pays des Amériques et 192 pays dans le monde (dont 190/193 pays membres des Nations Unies), continuant ainsi de démontrer la politique extérieure de diversification et de multilatéralisation des relations internationales, en accordant une importance au développement des relations avec l'Amérique latine et les Caraïbes.

La cérémonie de signature. Photo: VNA

A cette occasion, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a eu un échange avec l'ambassadeur Dennis Francis Smith sur les mesures visant à promouvoir la coopération entre les deux pays.

Les deux ambassadeurs ont convenu de continuer à partager des informations pour explorer les forces et les potentiels de la coopération entre les deux pays, en particulier dans les domaines de l'exploitation pétrolière et gazière, du tourisme et de l'agriculture.

Ils ont également affirmé le renforcement de la coordination étroite deux pays au sein de l’ONU et d'autres forums multilatéraux.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l'ambassadeur Dennis Francis Smith a hautement apprécié le potentiel de coopération entre les deux pays, soulignant que Trinité-et-Tobago a coopéré avec le Vietnam dans le cadre multilatéral des Nations Unies et s'oriente vers des relations de coopération bilatérale avec le Vietnam, notamment dans la culture, les échanges entre les peuples, l'agriculture, la pêche, l'énergie, la technologie et le tourisme... -VNA

