Hanoi, 3 juillet (VNA) - Le Vietnam et Taïwan (Chine) disposent d’un potentiel important en matière de coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement, notamment dans la construction de chaînes d’approvisionnement pour la production et la transformation, ont déclaré des experts lors d’un forum le 2 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

Vu Tien Loc, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), le capital total d'investissement direct de Taiwan au Vietnam dépasse 31 milliards de dollars, principalement axé sur la production et la transformation, contribuant de manière significative aux recettes d'exportation annuelles du pays, en particulier le vêtement, textile et chaussures.



Le Vietnam est devenu attrayant pour les investisseurs étrangers, y compris ceux de Taiwan, a-t-il déclaré, soulignant que le pays espérait que les entreprises taïwanaises développeraient de l’industrie auxiliaire et aideraient les entreprises locales à rejoindre la chaîne de valeur mondiale.



Wang Wen-yuan, président de la Fédération nationale des industries de Taiwan, a déclaré que le Vietnam était une destination de l'investissement que Taiwan avait ciblée dans sa stratégie de développement, ajoutant que Taiwan souhaitait investir dans les secteurs du vêtement, du textile, de la chaussure et de l’industrie auxiliaire au Vietnam.



Vu Duc Giang, président de l’Association vietnamienne du textile et du vêtement (VITAS), a souligné la contribution des entreprises taïwanaises aux recettes d’exportation de textiles et de vêtements du Vietnam au cours des dernières années.



VITAS espère mettre en place prochainement un canal d’échange d’informations avec les entreprises taïwanaises du textile du vêtement afin de relier les sources d’approvisionnement en matériaux au secteur local du textile du vêtement, a-t-il déclaré.



M. Vu Duc Giang a appelé les entreprises taïwanaises à augmenter leurs investissements dans les filés, le tissage et la teinture au Vietnam afin de remédier à la pénurie de matières premières dans le pays.



Zhan Zhengtian, président de la Fédération du textile de Taiwan, a décrit le Vietnam comme une destination attrayante pour de nombreux investisseurs taïwanais dans le secteur du textile.



Le Vietnam est le plus gros importateur de textiles de Taiwan, avec un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards de dollars par an, a-t-il ajouté.



La demande croissante de matériaux du Vietnam est l’occasion pour les entreprises taïwanaises d’accroître leurs investissements et d’établir des liens avec des partenaires locaux afin de développer la chaîne d’approvisionnement, a-t-il déclaré.



En outre, Taiwan peut aider le Vietnam le développement des technologies de teinture et de tissage et une formation de la ressource humaine de qualité, la création de mode et le développement de produits, contribuant ainsi à augmenter la valeur ajoutée des vêtements et textiles vietnamiens dans le temps à venir, a-t-il déclaré. - VNA