Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung (gauche) et le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan.



Singapour, 14 août (VNA) - Le 14 août, le Vietnam et Singapour ont tenu la 12ème consultation politique dans la ville-État insulaire, convenant de déployer des efforts communs pour continuer à intensifier leur partenariat stratégique.



Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, et le secrétaire permanent du ministère singapourien des Affaires étrangères, Chee Wee Kiong, ont discuté des relations entre les deux pays, ainsi que de questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Les responsables ont déclaré que leurs pays continueraient à travailler pour améliorer la connectivité des deux économies, contribueraient activement à la solidarité et à la centralité de l'ASEAN, et renforceraient la coordination sur les questions stratégiques face aux développements complexes et aux frictions commerciales grandissantes dans la région et dans le monde.



Ils se sont mis d’accord sur de nombreuses mesures concrètes pour promouvoir la coopération entre le Vietnam et Singapour à l’avenir, notamment en augmentant le nombre de visites et de réunions réciproques à tous les niveaux, dont entre leurs partis, États, gouvernements, parlements et peuples, tout en maintenant et en intégrant effectivement aux mécanismes de coopération et de consultation bilatéraux.



Les deux parties collaboreront pour concrétiser les résultats de la 14e réunion ministérielle sur la connectivité économique qui s'est tenue à Singapour en mars de cette année, notamment dans les domaines de la finance, de l'information, des communications, de l'éducation, des transports, de l'investissement, du commerce et des services.



Singapour est actuellement le troisième investisseur étranger au Vietnam avec plus de 2 000 projets en cours valant près de 50 milliards d’USD. De plus, les sept parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) ont grandement contribué au développement socio-économique du Vietnam et ont généré des avantages économiques considérables pour les entreprises singapouriennes, selon les responsables.



Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a demandé aux deux parties de poursuivre leurs efforts en vue de promouvoir la complémentarité des deux économies, de créer des conditions plus favorables pour que les produits vietnamiens et singapouriens puissent accéder aux marchés respectifs et de mettre en œuvre de manière efficace les engagements pris dans le cadre de l'accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).



Le secrétaire permanent du ministère singapourien des Affaires étrangères, Chee Wee Kiong a souligné le souhait de renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité, du commerce des produits agricoles, du tourisme, des échanges entre les peuples, et en particulier des domaines importants et nouveaux de la quatrième révolution industrielle tels que le start-up, les villes intelligentes, la technologie financière et la cybersécurité.



Lors de la consultation, les deux responsables ont hautement apprécié les résultats de la 52ème réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN qui s’est tenue récemment à Bangkok, en Thaïlande.



S'agissant des récents développements en mer Orientale, les deux parties ont souligné qu'il importait de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sureté et la liberté de la navigation et du survol dans les eaux. Ils ont également appelé les parties concernées à faire preuve de retenue, à ne pas menacer d'utiliser ou d'utiliser la force, à régler les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale et intensifier les négociations en vue de la finalisation prochaine d'un code de conduite efficace et concret dans les eaux conforme au droit international.



Le responsable vietnamien a également hautement apprécié la position de Singapour sur la question de la mer Orientale, qui témoigne de son sens de responsabilité et de son rôle actif en faveur de la paix et de la stabilité dans la région, ainsi que de la solidarité et de la force de la communauté de l’ASEAN.



Les deux parties se sont également félicitées de la coopération fructueuse entre les deux ministères des Affaires étrangères, qui a grandement contribué au partenariat stratégique de leurs pays.



Ils ont convenu d'organiser la 13ème consultation politique au Vietnam l'année prochaine.



Lors de son séjour à Singapour, la délégation vietnamienne a rencontré le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, qui a souligné l’importance du partenariat stratégique bilatéral avec chaque pays, ainsi que de la solidarité et du développement de la communauté de l’ASEAN.



Il a noté avec satisfaction que les deux parties ont maintenu la tendance au développement de l'amitié et de la coopération bilatérales pendant des décennies.



Il a également hautement apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement et sa position croissante sur la scène internationale, affirmant que le pays bien assumera la présidence de l'ASEAN en 2020 et le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021. -VNA