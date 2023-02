Le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique Le Van Tuyen (gauche) et le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur de Singapour, Muhammad Faisal Ibrahim. Photo: VNA Singapour (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh à Singapour, une haute délégation du ministère de la Sécurité publique, conduite par son vice-ministre Le Van Tuyen, a rendu le 9 février une visite de courtoisie au secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur de Singapour, Muhammad Faisal Ibrahim.

Le vice-ministre Le Van Tuyen s'est réjoui du développement vigoureux du partenariat stratégique Vietnam-Singapour, leur confiance politique de plus en plus renforcée et leur coopération ayant obtenu des résultats positifs dans tous les domaines.

La coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère singapourien de l'Intérieur, notamment via le canal Interpol et dans la lutte contre le drogue, la cyber-sécurité, a contribué à l’approfondissement du partenariat stratégique Vietnam-Singapour ainsi qu’au développement stable et pacifique de la région et du monde, a souligné le responsable vietnamien.

Le Van Tuyen a proposé de renforcer la coopération entre les deux ministères dans la formation du personnel dans le domaine de la cyber-sécurité, la prévention des incendies et le sauvetage, la gestion administrative, l’identification citoyenne, le traitement des défis de sécurité non traditionnelle….

Il a également suggéré aux deux parties d’envisager la signature des accords de coopération dans l’extradition, la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains..., créant ainsi des conditions favorables à la lutte contre des crimes transnationaux.

Le vice-ministre vietnamien a déclaré espérer que les deux parties renforceraient la coopération dans le domaine de la cyber- sécurité , l’édification de l’e-gouvernement, la construction des villes intelligentes, et la garantie de la sécurité des investissements et des activités commerciales entre les deux pays.

De son côté, le secrétaire d'État Muhammad Faisal Ibrahim a exprimé son souhait d'une coopération plus étroite et plus active entre les deux ministères dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue, au terrorisme et d'autres crimes transnationaux.

Le ministère singapour ien de l'Intérieur est prêt à soutenir le ministère vietnamien de la Sécurité publique pour l'amélioration des capacités des forces contre la criminalité transnationale, a déclaré M. Muhammad Faisal Ibrahim.

Le secrétaire d'État singapourien a également demandé au ministère vietnamien de la Sécurité publique de soutenir pour la candidature de Singapour à la Commission de contrôle des drogues des Nations Unies (CND) pour la période 2024-2027. -VNA

source