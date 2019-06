Le général Nguyen Chi Vinh, vice-ministre vietnamien de la Défense (droite) et Chan Yeng Kit, secrétaire permanent de la défense de Singapour. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le général Nguyen Chi Vinh, vice-ministre vietnamien de la Défense et Chan Yeng Kit, secrétaire permanent de la défense de Singapour, ont coprésidé lundi à Ho Chi Minh-Ville le 10e Dialogue des politiques de défense Vietnam-Singapour.

Les deux parties ont discuté de la situation en matière de sécurité en Asie-Pacifique et des progrès de coopération lors de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) et de l'ADMM+, ont évalué les résultats des liens de défense qui ont suivi le 9e dialogue et se sont mis d'accord sur des orientations futures de coopération.

Nguyen Chi Vinh et Chan Yeng Kit ont beaucoup parlé des liens bilatéraux en matière de défense au cours de ces dernières années, notamment en ce qui concerne l'échange de jeunes officiers et leur formation, la collaboration entre forces navales et aériennes, le partage d'informations, la médecine militaire et le travail conjoint au sein des forums multilatéraux desquels ils sont membres.



Les deux parties ont prêté attention à la formation, en particulier linguistique et aux relations internationales, au partage d'expériences en médecine tropicale et à la coopération entre les forces, notamment navales et aériennes.



Elles ont convenu de collaborer et de s'entraider lors de forums multilatéraux, notamment en 2020 année où le Vietnam assumera la présidence de l'ASEAN.



A l'issue du dialogue, les deux parties ont signé un accord de coopération pour 2019-2021 entre les deux ministères de la Défense. -VNA