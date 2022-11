Singapour (VNA) - Le Vietnam et Singapour ont réaffirmé leurs relations de défense chaleureuses et amicales ainsi que leur engagement à renforcer la coopération bilatérale en matière de défense lors du 13e Dialogue sur la politique de défense Singapour-Vietnam (DPD) qui s’est tenu vendredi 4 novembre à Singapour.

Vue du 13e Dialogue sur la politique de défense Singapour-Vietnam (DPD) à Singapour, le 4 novembre. Photo : QDND

L’événement a été coprésidé par le vice-ministre vietnamien de la Défense Hoàng Xuân Chiên et le secrétaire permanent au ministère singapourien de la Défense, Chan Heng Kee.

Lors du dialogue, les deux parties ont partagé le point de vue selon lequel la coopération bilatérale en matière de défense au cours de l’année écoulée a obtenu des résultats importants, avec la même fréquence et le même niveau qu’avant l’épidémie de Covid-19.

En particulier, lors de la visite d’État à Singapour du président Nguyên Xuân Phuc en février dernier, les ministres de la Défense des deux pays ont signé un accord de coopération bilatérale en matière de défense qui a créé le cadre du renforcement de la coopération dans les domaines correspondant aux avantages de chaque partie.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir la coopération en matière de ressources humaines, la collaboration et les échanges entre les marines, les forces aériennes et les garde-côtes des deux pays.

Elles se sont engagées à étudier l’élargissement de la coopération à des domaines qui répondent à leurs besoins tels que la cybersécurité, la sécurité maritime, la transformation numérique et la réponse aux maladies émergentes, ainsi qu’à se soutenir activement dans le cadre de la défense militaire de l’ASEAN.

En ce qui concerne la situation mondiale et régionale, les deux parties se sont engagées à continuer à travailler en étroite collaboration pour maintenir l’unité et le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture de sécurité régionale, et pour promouvoir le dialogue et la coopération entre les pays de l’ASEAN ainsi qu’entre le bloc et ses partenaires pour la paix et la stabilité de la région et du monde.

Le vice-ministre vietnamien de la Défense Hoàng Xuân Chiên (à gauche) et le secrétaire permanent au ministère singapourien de la Défense, Chan Heng Kee. Photo : VNA

Les deux parties ont également échangé des vues sur certaines questions d’intérêt commun, telles que la situation en Mer Orientale et les défis de sécurité non traditionnels tels que la cybersécurité, la sécurité maritime et la sous-région du Mékong.

Chan Heng Kee a souligné qu’étant donné les évolutions complexes de la situation mondiale et régionale, les deux parties doivent renforcer davantage leur coopération dans l’intérêt mutuel. Il a également remercié le Vietnam pour son soutien actif aux initiatives et événements multilatéraux organisés par Singapour.

Pour sa part, Hoàng Xuân Chiên a réitéré une invitation à Chan Heng Kee et aux responsables du ministère de la Défense, de l’armée et des entreprises de Singapour à assister à la première exposition internationale de la défense au Vietnam début décembre, affirmant que la présence de Singapour contribuera au succès global de l’événement.

Dans le cadre du dialogue, les deux parties ont signé un plan de coopération pour la pariode 2023-2025 qui s’appuie sur le renouvellement de l’accord de coopération en matière de défense signé en février 2022.

Lors de son séjour à Singapour, Hoàng Xuân Chiên a également eu une entrevue avec le ministre d’État à la Défense Heng Chee How, a visité le Centre de fusion d’informations de la base navale de Changi et a eu une séance de travail avec l’Institut international d’études stratégiques (Royaume-Uni) en Asie (IISS-Asia ). – VNA