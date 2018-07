Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam Nguyen Hoa Binh.

Singapour, 26 juillet (VNA) - Le Vietnam et Singapour intensifieront leur coopération judiciaire après la signature du protocole d'accord entre le président de la Cour populaire suprême du Vietnam Nguyen Hoa Binh et son homologue singapourien Sundaresh Menon, le 25 juillet, à Singapour.La cérémonie de signature a eu lieu à la suite de l’entretien entre les deux présidents de la Cour populaire suprême du Vietnam et de la Cour suprême de Singapour dans le cadre de la 6e réunion du Conseil des chefs de la Justice de l'ASEAN (CAJC) et des réunions connexes qui se déroulent à Singapour du 24 au 27 juillet.S'exprimant lors de la cérémonie de signature, Sundaresh Menon, président de la Cour suprême de Singapour, a suggéré d'établir un canal d'échange d'informations sur les différends transnationaux, de mettre en place une coopération entre la Cour internationale du commerce de Singapour et la Cour populaire suprême du Vietnam, d'accélérer la signature d’un mémorandum sur la coopération entre l’Académie de la justice relevant de la Cour suprême de Singapour et l’Académie de la Cour relevant de la Cour populaire suprême du Vietnam.Nguyen Hoa Binh, pour sa part, a exprimé son soutien aux propositions de son homologue. En même temps, il a invité des juges expérimentés de Singapour à venir enseigner au Vietnam en 2018 ou en 2019, demandant à la partie singapourienne d’aider le Vietnam à élaborer la loi sur la conciliation judiciaire.Il a également félicité la Cour du commerce international de Singapour pour ses récentes réalisations, affirmant qu'il contribuera à améliorer les connaissances des entreprises vietnamiennes sur la Cour.Le Vietnam apprécie hautement la coordination et le soutien que la Cour suprême de Singapour a accordé à la Cour populaire suprême du Vietnam au cours des dernières années, en particulier dans l'élaboration du code d'éthique pour les juges vietnamiens. -VNA