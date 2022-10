La 10e réunion en ligne du groupe de travail conjoint Vietnam - Singapour sur la coopération en matière de défense. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La 10e réunion du groupe de travail conjoint Vietnam - Singapour sur la coopération en matière de défense s’est tenue par visioconférence le 25 octobre.



L’événement était coprésidé par le général de brigade Vu Thành Van, directeur du département des relations extérieures au ministère de la Défense et le colonel Phua Jia Kai, directeur du département de la politique de défense au ministère singapourien de la Défense.



Les deux parties ont affirmé que le mécanisme du groupe de travail conjoint a jusqu’à présent démontré son rôle important dans la formulation de conseils aux responsables des deux ministères et dans la construction d’activités de coopération entre les ministères et les armées des deux pays.

Le colonel Phua Jia Kai, directeur du département de la politique de défense au ministère singapourien de la Défense. Photo: VNA



Ils ont affirmé que les dirigeants vietnamiens et singapouriens ont défini la coopération en matière de défense comme l’un des domaines importants et prioritaires à promouvoir. La coopération dans la défense a produit des résultats positifs.

Les deux parties ont convenu de faire rapport aux responsables des ministères de la Défense des deux pays pour qu’ils continuent à promouvoir la coopération dans les échange de délégations, la promotion du rôle des mécanismes de coopération existants, la priorité à la coopération en matière de formation, le soutien mutuel dans les mécanismes et forums multilatéraux, l’élargissement de la coopération dans un certain nombre de domaines potentiels, en fonction des besoins et des forces de chaque partie. -VNA