Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue italien Mario Draghi ont plaidé lors de leur entretien téléphonique, mercredi 20 avril, pour l’approfondissement du partenariat stratégique Vietnam-Italie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’entretenant au téléphone avec son homologue italien Mario Draghi, le 20 avril. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, et de continuer à promouvoir l’efficacité du Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique 2021-2023, et les mécanismes de coopération existants.

Ils se sont accordés sur l’organisation dans les meilleurs délais de la 4e Consultation politique, de la 7e réunion de la Commission mixte sur la coopération économique dans la perspective du 50e anniversaire des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat stratégique bilatéral en 2023.

Le chef du gouvernement vietnamien a demandé à l’Italie de ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), d’inciter l’UE à retirer sa carte jaune sur la pêche INN, à reconnaître bientôt les passeports vaccinaux du Vietnam et à faciliter l’accès au marché de ses produits, notamment agricoles, alimentaires, et fruits de saison comme la mangue, le fruit du dragon et le litchi.

Près de deux ans après la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), le commerce bilatéral a enregistré des résultats très positifs. En 2021, malgré l’épidémie de Covid-19, il a atteint 5,6 milliards de dollars, en hausse de 20% en rythme annuel.

L’Italie continue de placer le Vietnam dans sa liste des pays prioritaires de coopération en matière de commerce et d’investissement après 2020, ce qui a été hautement apprécié par le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a affirmé créer toutes les conditions permettant aux entreprises italiennes d’accroître leur présence au Vietnam.

Le Premier ministre Mario Draghi s’est mis d’accord avec les propositions et initiatives de son homologue vietnamien visant à approfondir davantage le partenariat stratégique bilatéral dans les temps à venir, et a remercié le Vietnam d’avoir fourni des masques de protection à l’Italie dans sa période la plus difficile de lutte contre le Covid-19.

Il a promis que le gouvernement italien incitera le Parlement italien à ratifier aussi rapidement que possible l’EVIPA, et affirmé que les entreprises italiennes souhaitent continuer à investir au Vietnam dans les énergies renouvelables, les infrastructures, la gestion des ressources en eau, l’innovation et la créativité.

Le Premier ministre vietnamien a remercié l’Italie pour sa collaboration active dans le traitement d’une récente affaire d’escroquerie dont sont victimes des entreprises d’exportation de cajou du Vietnam. Son homologue italien a affirmé que l’Italie suit attentivement cette affaire et a ordonné aux autorités d’empêcher les livraisons à des tiers en poursuivant son enquête pour porter l’affaire en justice.

A cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a sincèrement remercié le Premier ministre Mario Draghi, le gouvernement et le peuple italiens d’avoir fourni en temps opportun plus de 2,8 millions de doses de vaccin d’Astra Zeneca contre le Covid-19 au Vietnam par le biais du mécanisme COVAX.

Le dirigeant vietnamien a également fait part de forts engagements du Vietnam lors de la Conférence de l’ONU sur le climat (COP26) dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la transition vers l’économie verte et l’économie circulaire en vue de l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

Il a demandé à l’Italie, en tant que membre important du G7 et de l’UE, de soutenir le Vietnam dans l’accès aux financements et technologies pour faire face au changement climatique, aux programmes de transformation numérique, d’économie verte et d’énergies renouvelables, dont l’établissement des partenariats pour une transition énergétique juste avec le Vietnam.

Le Premier ministre Mario Draghi a hautement apprécié les engagements du Vietnam à la COP26, affirmant sa volonté de soutenir le Vietnam dans le domaine de la transition énergétique juste.

Les deux dirigeants ont convenu de travailler en étroite collaboration dans des forums multilatéraux tels que l’ONU, l’UNESCO, l’ASEM et le cadre ASEAN-UE.

Le Premier ministre Mario Draghi a hautement apprécié la coordination étroite des deux pays dans l’organisation du "Dialogue ASEAN-Italie sur la coopération sous-régionale" sur le développement durable, la gestion des ressources en eau et la réponse aux catastrophes, associé à la promotion des liens régionaux et sous-régionaux.

Les deux dirigeants ont discuté de questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment la question de la Mer Orientale et l’importance de régler les différends par des moyens pacifiques fondés sur le droit international et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le Premier ministre Mario Draghi à effectuer au plus tôt une visite officielle au Vietnam. Le Premier ministre Mario Draghi a accepté avec joie et a invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à se rendre en Italie au moment qui lui convient. – VNA