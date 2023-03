Hanoi (VNA) – Le Vietnam et l’Italie se sont accordées sur les orientations à suivre pour promouvoir leur partenariat stratégique lors de leur 5e Consultation politique, vendredi 30 mars à Rome, sous la houlette des vice-ministres des Affaires étrangères vietnamienne Lê Thi Thu Hang et italienne Maria Tripodi.

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang (à droite) et sa hommologue italienne Maria Tripodi, à Rome, le 30 mars. Photo : VNA



Dans une atmosphère amicale et ouverte, les deux parties ont hautement apprécié les résultats de la coopération économique entre les deux pays, désormais devenus l’un pour l’autre des partenaires commerciaux importants avec un commerce bilatéral de plus de 6,2 milliards de dollars en 2022 ( 11%), après 50 ans de relations diplomatiques et 10 ans de partenariat stratégique.



Lê Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance au développement du partenariat stratégique avec l’Italie et souhaitait l’approfondir, exhortant les deux parties à multiplier les visites mutuelles, à promouvoir les mécanismes de coopération bilatérale en matière de diplomatie, de défense, d’économie, de science et de technologie.



Les deux parties ont convenu de collaborer à la mise en œuvre efficace de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) pour atteindre l’objectif de 7 milliards de dollars d’échanges commerciaux agréé par les Premiers ministres vietnamien et italien en décembre 2022.



Le Vietnam a demandé à l’Italie de ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et de soutenir la Commission européenne (CE) pour retirer prochainement son carton jaune sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Maria Tripodi a, pour sa part, indiqué attacher de l’importance à la promotion des relations avec la région Indo-Pacifique et l’ASEAN, y compris son partenariat stratégique avec le Vietnam, son plus grand partenaire commercial dans l’ASEAN.

Vue de la 5e Consultation politique Vietnam-Italie, à Rome, le 30 mars. Photo : VNA

Elle a affirmé que le gouvernement italien soutenait l’achèvement rapide des procédures internes de ratification de l’EVIPA et encourageait les entreprises italiennes à renforcer leurs investissements dans les domaines à fort potentiel des deux pays. Elle a affirmé que le gouvernement italien soutenait l’achèvement rapide des procédures internes de ratification de l’EVIPA et encourageait les entreprises italiennes à renforcer leurs investissements dans les domaines à fort potentiel des deux pays.

La vice-ministre italienne a souhaité que les deux parties organisent au plus tôt la réunion du Comité mixte sur la coopération économique en 2023, a continué à soutenir le crédit de développement pour le Vietnam dans le domaine de la gestion des ressources en eau et du développement régional durable.



Elle a hautement apprécié les engagements forts du Vietnam lors de la COP26 et a affirmé que l’Italie est disposée à partager ses expériences et à assister le Vietnam dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), conclu le 14 décembre 2022 au Sommet commémoratif UE-ASEAN en Belgique.



Les deux responsables ont également discuté des mesures visant à promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines de la sécurité et de la défense, de la science et de la technologie, de la culture et de l’éducation, et du tourisme.



Ces mesures comprennent le déploiement efficace du Comité mixte sur la coopération scientifique et technologique, du dialogue sur la politique de défense, l’adoption rapide du programme de coopération culturelle pour la période 2023-2025, le renforcement de la coopération dans la conservation du patrimoine et les échanges entre les peuples, l’adoption rapide du Programme d’action sur la coopération éducative pour la période 2023-2025, et les échanges d’étudiants et la coopération entre les universités des deux pays.



Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement dans les forums multilatéraux, en particulier dans les organisations des Nations Unies, de renforcer la consultation et la coopération dans le cadre de l’ASEAN et de l’Italie.



Partageant leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, les deux parties ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité, y compris la sécurité maritime, le soutien au règlement des différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Dans le cadre de sa visite, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a eu une séance de travail avec l’ambassade du Vietnam et des agences auprès de l’ambassade et l’Agence vietnamienne d’information en Italie. – VNA