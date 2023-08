Jakarta (VNA) - Le vice-ministre vietnamien de la Défense Hoàng Xuân Chiên a rencontré mardi 1er août à Jakarta, en Indonésie le secrétaire général du ministère indonésien de la Défense Donny Ermawan Taufanto.

Le vice-ministre vietnamien de la Défense Hoàng Xuân Chiên (gauche) avec le secrétaire général du ministère indonésien de la Défense Donny Ermawan Taufanto. Photo : qdnd.vn

La rencontre a eu lieu dans le cadre de la visite en Indonésie du vice-ministre Hoàng Xuân Chiên pour assister à la réunion des hauts fonctionnaires de la défense de l’ASEAN (ADSOM) et à l’ADSOM Plus (ADSOM ).

Les deux parties ont partagé le point de vue sur les bonnes relations d’amitié entre le Vietnam et l’Indonésie, affirmant qu’elles ont fait des efforts continus pour promouvoir la coopération bilatérale de manière globale, pratique et efficace.

La signature de l’accord sur les limites des zones économiques exclusives entre le Vietnam et l’Indonésie en décembre 2022 a marqué un jalon important dans les relations bilatérales, créant une base permettant aux deux pays d’intensifier la coopération entre leurs forces en mer, y compris les forces navales et les garde-côtes, ont-ils indiqué.

Ils ont noté des progrès dans la coopération bilatérale en matière de défense, notamment dans l’échange de délégations à tous les niveaux, la mise en œuvre du mécanisme de dialogue sur la politique de défense au niveau vice-ministériel, la coopération entre les forces navales et les garde-côtes et la formation du personnel.

Le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a suggéré que les deux parties maintiennent leur coordination en vue de la prochaine visite officielle en Indonésie du ministre vietnamien de la Défense et de sa participation à la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et à l’ADMM Plus, ainsi que pour le dialogue sur la politique de défense au niveau vice-ministériel prévu en octobre au Vietnam.

Les deux parties doivent maintenir et renforcer la coopération dans les domaines existants tout en l’étendant à de nouveaux domaines correspondant à leurs avantages et besoins comme l’industrie de la défense, la médecine militaire et la formation, et parvenir rapidement à un accord sur la patrouille conjointe pour intensifier la coopération entre leurs forces navales, a-t-il déclaré, exprimant son espoir que les forces vietnamiennes et indonésiennes en mer traiteront avec humanité les violations commises par les pêcheurs.

Il a affirmé le soutien du ministère vietnamien de la Défense à son homologue indonésien en tant que président de l’ASEAN 2023, se disant persuadé que l’organisation réussie des réunions de défense militaire cette année contribuera à renforcer la solidarité, l’unité et la centralité de l’ASEAN.

Le secrétaire général du ministère indonésien de la Défense a remercié le ministère vietnamien pour son soutien et sa participation active aux événements organisés par le ministère indonésien, ainsi qu’aux initiatives de l’Indonésie en 2023. – VNA