Hanoi (VNA) - Le directeur de la Direction d’État des archives du Vietnam, Dang Thanh Tung, et le directeur par intérim des Archives nationales d’Indonésie, Taufik, ont signé lundi 23 décembre à Hanoi un protocole d’accord de coopération en matière d’archives.

Lors de la cérémononie de signature du protocole d'accord. Photo: baochinhphu



Cet évémenent faisait partie des activités célébrant le 60e anniversaire de la visite historique en Indonésie du président Hô Chi Minh et la visite au Vietnam du président Sukarno, vers le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Indonésie.

Il devrait contribuer au renforcement d’un vaste partenariat global entre les deux nations et marquant une étape importante dans la coopération en matière d’archives entre les deux agences, a plaidé le directeur Dang Thanh Tung.



Le directeur par intérim des Archives nationales d’Indonésie, a pour sa part, a déclaré que l’événement contribuait également à favoriser la coopération bilatértale en matière d’éducation et de culture.



Dans le cadre du protocole d’accord, les deux parties organiseront conjointement des expositions, publieront des documents sur le patrimoine et la culture des deux nations, échangeront des copies de documents archivés sur des sujets d’intérêt commun, faciliteront des visites d’experts pour partager leurs expériences. – VNA