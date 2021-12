Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung et Mme Meenakashi Lekhi, secrétaire d'État aux ministères indiens de la Culture et des Affaires étrangères (droite). Photo: VNA

New Delhi (VNA) – Accompagnant le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue dans sa visite en Inde, les ministres vietnamiens de l’Information et de la Communication ; de la Culture, des Sports et du Tourisme ; des Ressources naturelles et de l’Environnement ont eu des séances de travail avec leurs homologues indiens.

Lors de la séance de travail tenue le 17 décembre, le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement Tran Hong Ha et le ministère indien des Sciences de la Terre Jitendra Singh ont signé un protocole d’accord dans les sciences marines et l'écologie marine,

Le ministère vietnamien a proposé d'autres activités de coopération liées aux prévisions météorologiques, au climat, à l'alerte précoce aux catastrophes naturelles en profitant des satellites et de la technologie de l'Inde.

Les deux parties ont convenu de créer un groupe de travail conjoint chargé de l’élaboration du plan de coopération annuel afin de mettre en œuvre les engagements du protocole d'accord déjà signé.

Le même jour, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, NguyenVan Hung a eu une séance de travail avec Mme Meenakashi Lekhi, secrétaire d'État aux ministères indiens de la Culture et des Affaires étrangères, concernant les activités en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Le ministre vietnamien a proposé d’organiser en 2022 la Semaine de la culture vietnamienne en Inde et la Semaine de la culture indienne au Vietnam ainsi que d’autres activités de promotion du tourisme et de coopération dans la culture, l'archéologie, la restauration et la préservation des patrimoines culturels, le cinéma.

De son côté, Mme Meenakashi Lekhi a déclaré que l’Inde était prête à partager ses expériences et à aider le Vietnam dans la restauration et la préservation des patrimoines culturels. Une délégation d'experts indiens se rendra début 2022 au Vietnam pour mener des enquêtes sur les projets archéologiques engagés.

Saluant l'initiative du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme sur un protocole d'échanges culturels pour la période 2022-2025, elle a déclaré que la partie indienne se préparait activement à la signature de ce protocole, qui servira de base pour la mise en œuvre des activités conjointes en 2022.

Toujours le 17 décembre, le ministre de l'Information et de la Communication, président de l'Association d'amitié Vietnam-Inde, Nguyen Manh Hung a travaillé avec des responsables d'associations d'amitié indiennes dont l’Organisation indienne pour la paix et la solidarité (AIPSO), la Société indienne d'amitié et de coopération culturelle (ISCUF) et le Comité de solidarité Inde-Vietnam du Bengale occidental (IVSC).

Les parties ont convenu de se coordonner dans l'organisation d'activités significatives dans l'année prochaine en l’honneur du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Inde (1972 - 2022), du 15e de leur partenariat stratégique (2007 - 2022) et du 6e de leur partenariat stratégique intégral (2016 – 2022). -VNA