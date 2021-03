L'ambassadeur Pham Sanh Chau s'exprime lors du forum. Photo :VNA

New Delhi (VNA) – Un forum d’affaires Vietnam-Inde a eu lieu à Chandigarh au Nord de l'Inde. L’événement a été organisé par l’Office du Commerce de l’ambassade du Vietnam en Inde, en collaboration avec les Chambres de Commerce et d'Industrie associées de l'Inde (ASSOCHAM) pour le Nord.



Plus de 150 entreprises, organisations et associations indiennes y a participé.



L’Inde est l’un des plus grands partenaires commerciaux du Vietnam avec un volume du commerce bilatéral de plus de 10 milliards de dollars.



En matière d’investissement, selon le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, en décembre 2020, l’Inde comptait environ 300 projets en vigueur au Vietnam, d’un montant total de 900 millions de dollars. Elle était au 26e rang parmi les pays et territoires investissant au Vietnam.



Lors du forum, l’ambassadeur vietnamen en Inde, Pham Sanh Chau, a présenté aux participants les privilèges accordés par le Vietnam aux investisseurs. Il a souligné que le Vietnam était l’un des rares pays à avoir enregistré une croissance positive en 2020, au niveau de près de 3%. -VNA