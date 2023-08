Signature du procès-verbal de la 5e réunion du sous-comité mixte Vietnam - Inde sur le commerce. Photo: VNA Signature du procès-verbal de la 5e réunion du sous-comité mixte Vietnam - Inde sur le commerce. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La 5e réunion du sous-comité mixte Vietnam - Inde sur le commerce s'est tenue le 8 août à New Delhi, coprésidée par la vice-ministre vietnamienne de l'Industrie et du Commerce Phan Thi Thang et le sous-ministre indien de l'Industrie et du Commerce Rajesh Agrawal.M. Rajesh Agrawal a hautement apprécié les réalisations du développement socio-économique du Vietnam. Il a affirmé que l’Inde considérait le Vietnam comme un partenaire important de premier plan en Asie du Sud-Est, et s’occupait toujours de promouvoir la coopération économique et commerciale avec le Vietnam. Il a noté la nette tendance au développement des échanges commerciaux bilatéraux ces dernières années, ainsi que de nombreux changements positifs depuis la 4e réunion du sous-comité mixte Vietnam - Inde sur le commerce, tenue en 2019 à Hanoi.La vice-ministre Phan Thi Thang a affirmé que cette 5e réunion jouerait un rôle important dans la suppression des difficultés pour les entreprises, pour garantir la continuité et la promotion de la coopération bilatérale.Elle a également souligné les préoccupations du Vietnam. Les deux pays doivent augmenter le chiffre d'affaires commercial de manière durable, supprimer les barrières à l'importation et à l'exportation des marchandises, renforcer les échanges d'affaires et touristiques en favorisant l'exploitation de vols directs entre les grandes villes des deux pays.Lors de la réunion, les deux parties ont convenu de coopérer plus étroitement dans l'organisation de programmes de promotion commerciale, des foires et expositions. Les deux parties continueront à élargir la coopération dans des domaines à fort potentiel tels que l'agriculture, la pêche, les textiles, les chaussures, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les engrais, les machines, etc.Concernant l'investissement, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans des domaines d'intérêt commun dont l'industrie automobile, les aliments transformés, les textiles, les matériaux, l'électronique, les produits chimiques. Sans oublier de développer les infrastructures de parcs industriels, énergétiques et logistiques, les technologies de l'information et le commerce électronique.Les deux parties inciteront les services compétents à achever rapidement le processus d'évaluation des risques, en vue d'autoriser l'ouverture du marché pour un certain nombre de fruits prioritaires l'une pour l'autre, dans un proche avenir. -VNA