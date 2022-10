Activités d'import-export des marchandises au port de Cai Lan. Photo: VNA



New Delhi (VNA) - Les relations commerciales entre le Vietnam et l'Inde maintiennent toujours leur élan de croissance et les échanges bilatéraux peuvent atteindre 15 milliards de dollars à la fin d'année, a déclaré le conseiller commercial du Vietnam en Inde Bui Trung Thuong.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le commerce bilatéral a atteint 11,43 milliards de dollars, soit une hausse de 16% en glissement annuel, dont 6,13 milliards des exportations vietnamiennes (+35%).

La reprise et l'ouverture supplémentaire de vols directs entre les deux pays ont favorisé le rétablissement de la coopération après deux ans d'interruption due au COVID-19. Plusieurs grands groupes indiens tels que Adani, Essar sont venus au Vietnam pour promouvoir les opportunités de coopération.

La chaîne de production du textile destiné à l'export. Photo: VNA



Dans le cadre des efforts visant à aider les entreprises vietnamiennes à pénétrer plus profondément le marché, l'Office du commerce du Vietnam en Inde a organisé des activités de promotion du commerce en ligne, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, a déclaré le responsable. Il a également mis en relation de nombreuses entreprises vietnamiennes avec leurs homologues indiens et aidé à résoudre les conflits commerciaux.

L'Inde possède de nombreuses industries manufacturières traditionnelles et de longue date, tandis que le Vietnam est un pays qui applique très rapidement et efficacement la science et la technologie à la production. Ainsi, les deux pays ont leurs propres avantages qui sont complémentaires, a souligné le conseiller commercial Bui Trung Thuong.

Le marché indien, fort de 1,4 milliard de personnes, a des demandes diverses avec divers segments de marché - une bonne condition pour les exportateurs vietnamiens.

Bui Trung Thuong a déclaré que le Vietnam et l'Inde célébraient cette année les 50 ans des relations diplomatiques, l'Office s'est coordonné avec les agences compétentes pour organiser des activités de promotion du commerce et a envoyé des entreprises des deux parties à des foires commerciales internationales au Vietnam et en Inde .-VNA