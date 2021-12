Photo : VNA

L'événement a été co-organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (CCIV), l'Ambassade de l'Inde au Vietnam et l'Autorité pour la promotion des exportations de produits alimentaires agricoles et transformés (APEDA).S'exprimant lors du séminaire, la cheffe adjointe du Département des relations internationales de la CCIV, Truong Thi Bich Ngoc, a fait l'éloge de l'ambassade de l'Inde et de l'initiative de l'APEDA d'organiser l'événement, affirmant qu'il ouvrira des opportunités commerciales pour les entreprises vietnamiennes, en particulier celles travaillant dans les produits agricoles.L'Inde est désormais l'un des 10 plus grands partenaires commerciaux du Vietnam avec un commerce bilatéral de plus de 10 milliards de dollars l'année dernière. Les deux pays s'efforcent d'atteindre 15 milliards de dollars au plus tôt. Les produits agricoles sont les biens les plus importants dans les échanges bilatéraux.Le Vietnam pourrait exporter des fruits frais, des aliments transformés, des noix de cajou, du thé, du poivre et des épices vers l' Inde , un marché de près de 1,4 milliard d'habitants, a-t-elle déclaré.Elle a ajouté que le Vietnam se situe à un emplacement stratégique au centre de l'Asie du Sud-Est avec un long littoral, la proximité des voies de transport internationales et une main-d'œuvre jeune à un coût compétitif. Le Vietnam a conclu 14 accords de libre-échange avec plus de 50 pays et territoires, dont des accords de nouvelle génération.Ta Quang Kien, chef du bureau de la politique des produits agricoles de l'Autorité de transformation agricole et de développement des marchés du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré qu'en 11 mois de cette année, le commerce des produits agricoles du Vietnam avec l'Inde a atteint près de 1,7 milliard de dollars, dont 424 millions de dollars était les exportations du Vietnam. – VNA