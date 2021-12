Hanoi (VNA) – Un forum commercial organisé mardi 7 décembre en présentiel et en ligne par la Chambre de commerce américaine à Hanoi (AmCham Hanoi) et le Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN (USABC) a appelé à saisir les opportunités, à s’adapter pour se développement dans la nouvelle situation.

Des délégués lors du Forum commercial Vietnam-Etats-Unis à Hanoi, le 7 décembre. Photo : VNA



Le Vietnam considère les États-Unis comme l’un de ses partenaires de première importance sur tous les piliers de la coopération, dont la coopération économique et commerciale bilatérale a récolté d’excellents résultats, contribuant à rendre le partenariat stratégique intégral entre les deux pays approfondi et substantiel, a souligné le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Dô Thang Hai.



Le commerce vietnamo-américain est passé de 450 millions de dollars en 1995, depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, à 90,8 milliards de dollars en 2020, et à 89,6 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2021. Les États-Unis restent le plus grand partenaire commercial et le plus grand marché à l’export du Vietnam qui est leur 9e partenaire commercial, soit une progression de cinq places par rapport à 2020.



Les États-Unis sont actuellement classés classés 11e sur 138 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 134 projets totalisant 9,72 milliards de dollars enregistrés. La quasi-totalité des plus grands groupes américains sont présents au Vietnam, dont Exxon Mobil, Murphy Oil, Chevron, Boeing, Ford, Intel, Wal-Mart, Nike, Amazon et P&G.

Lors du forum, la chargée d’affaires par intérim de l’ambassade des Etats-Unis au Vietnam, Marie Damour, a déclaré que les Etats-Unis s’engageaient à assister le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs et la résolution des problèmes liés aux changements climatiques, le maintien de la dynamique de son économie.

De plus, les États-Unis souhaitent introduire de nombreuses nouvelles entreprises du secteur de la santé pour investir au Vietnam. Ils peuvent également fournir leur soutien, partager leur expérience en matière de développement de technologies telles que la technologie électronique, le streaming en ligne, la construction de technologies et le développement d’aéroports avec les technologies dernier cri. – VNA