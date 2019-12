Cérémonie de signature de l'Accord d'assistance mutuelle en matière douanière entre les gouvernements vietnamien et américain. Photo: baomoi.com



Hanoï (VNA) – La cérémonie de signature de l'Accord d'assistance mutuelle en matière douanière entre les gouvernements vietnamien et américain a eu lieu le 6 décembre à Hanoï, en présence du vice-Premier ministre du Vietnam Vuong Dinh Hue.



Le document a été signé par la vice-ministre vietnamienne des Finances, Vu Thi Mai, et la chargée d’affaires de l'ambassade des États-Unis au Vietnam, Caryn McClelland.

Après avoir souligné le rôle des Etats-Unis en tant que le plus grand marché d'importation et le troisième partenaire commercial du Vietnam, la vice-ministre Vu Thi Mai a confirmé que Hanoï attachait de l'importance aux relations du partenariat intégral avec Washington, ce qui était illustré par des efforts du gouvernement vietnamien visant à résoudre les obstacles dans les relations économiques bilatérales et à favoriser l'accès des investisseurs américains au marché national.



À cet égard, cet accord constitue une base juridique des relations officielles et de la coopération entre les organes douaniers des deux pays pour prévenir, détecter et punir les violations, contribuant ainsi à la facilitation des échanges et à la lutte contre la fraude commerciale, a-t-elle dit.

La signature de cet accord est un jalon important au seuil de la célébration du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – Etats-Unis en 2020, a déclaré Mme Vu Thi Mai, se déclarant convaincu que le document serait réalisé de manière efficace et substantielle.

De son côté, Mme Caryn McClelland a souligné que les relations commerciales de plus en plus développées sont reflétées par la coordination de plus en plus étroite entre les organes douaniers des deux pays.

L'accord d'assistance mutuelle en matière douanière était un document important dans les échanges commerciaux entre Vietnam et les Etats-Unis, a-t-elle affirmé, partageant que Washington souhaite coopérer avec le Vietnam dans tous les domaines en vue de stimuler les liens économiques bilatéraux.



Pendant ce temps, le directeur général adjoint du Département général des douanes du Vietnam, Mai Xuan Thanh, a déclaré que la signature de ce document témoignait de l'engagement du gouvernement vietnamien en faveur de la facilitation des échanges dans le cadre de la coopération avec d'autres pays, ainsi que de l'amélioration du climat des affaires. -VNA