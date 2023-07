L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, répond au correspodant de la VNA. Photo: VNA

Washington DC (VNA) - Les relations entre le Vietnam et les États-Unis continueront d'atteindre de nouveaux sommets, au service des intérêts tangibles de leurs peuples et contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la coopération et du développement dans la région Asie-Pacifique et dans le monde, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung.



Répondant au correspondant de l'Agence vietnamienne d’information (VNA) à l'occasion du 10e anniversaire du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis (25 juillet 2013 - 25 juillet 2023), le diplomate vietnamie a déclaré que le point culminant de la dernière décennie était la croissance robuste des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment la politique, la diplomatie, l'économie et le commerce, la culture, l'éducation, les sciences et technologies, les soins de santé, la défense et la sécurité et les échanges entre les peuples. Il a déclaré qu'une telle croissance reflètait vraiment la signification d'un partenariat intégrale.



Sur le domaine de la politique et de la diplomatie, le point plus remarquable est l'amélioration significative de la compréhension et du respect mutuel. Les deux parties font preuve toujours du respect de l'indépendance, de la souveraineté, l'intégrité territoriale et des institutions politiques de l'autre. Le Vietnam et les États-Unis ont maintenu des échanges et des contacts réguliers de haut niveau.



Pendant ce temps, les relations économiques et commerciales sont le pilier qui a connu la croissance la plus rapide et la plus forte, servant de force motrice des relations bilatérales. Les échanges commerciaux ont plus que quintuplé, passant de 25 milliards de dollars en 2012 à près de 139 milliards de dollars en 2022. Le Vietnam est devenu le septième partenaire commercial des États-Unis dans le monde.



En ce qui concerne les échanges interpersonnels, il y a actuellement environ 23.000 à 25.000 étudiants vietnamiens qui suivent un curçus aux États-Unis chaque année, se classant au premier rang en Asie du Sud-Est et au cinquième rang mondial à cet égard. Avec une moyenne de 800.000 arrivées de touristes américains au Vietnam par an avant la pandémie de COVID-19, les États-Unis étaient toujours parmi les cinq principales sources de visiteurs de la nation d'Asie du Sud-Est.



Nguyen Quoc Dung a souligné que le traitement des séquelles de la guerre restait une priorité élevée et avait obtenu de nombreux résultats spécifiques. Les deux parties ont consacré des ressources et des efforts importants à la recherche et à l'identification des restes de soldats vietnamiens tombés pendant la guerre, à la désintoxication à la dioxine, au déminage des bombes, mines et engins non explosés et au soutien aux personnes handicapées et aux personnes touchées par la dioxine/l'agent orange. Les agences vietnamiennes ont coopéré avec la partie américaine pour rechercher, identifier et rapatrier les restes de 733 soldats américains portés disparus.

L'ambassadeur a déclaré convaincu que dans l'avenir, la priorité partagée étant de renforcer et d'approfondir davantage la coopération dans tous les domaines.



Premièrement, en politique et en diplomatie, il est nécessaire de renforcer la compréhension mutuelle, d'accroître les échanges à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, et d'améliorer l'efficacité des mécanismes de dialogue existants.



Deuxièmement, les parties devraient développer des relations économiques, commerciales, d'investissement et scientifiques et technologiques stables et durables, tout en minimisant les recours commerciaux.



Troisièmement, une plus grande attention devrait être accordée aux échanges culturels et artistiques ainsi qu'à l'éducation et à la formation, conformément aux besoins du Vietnam en matière d'amélioration des ressources humaines de haute qualité. Il est également important d'attirer davantage de touristes américains au Vietnam et de soutenir les Vietnamiens et les personnes d'origine vietnamienne aux États-Unis.



Quatrièmement, les deux pays devraient accélérer leur coopération pour faire face aux conséquences de la guerre.



Cinquièmement, les deux parties doivent renforcer leur coopération efficace au sein des forums multilatéraux, en particulier dans le cadre du partenariat stratégique intégral ASEAN-États-Unis et du Forume de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Ils devraient également se coordonner pour résoudre les problèmes mondiaux, en particulier les problèmes émergents tels que l'environnement, la réponse au changement climatique et la transition vers une énergie propre. -VNA