Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) et Scott Kicker, fondateur et PDG de la société américaine Gen X Energy (Photo: VNA)



Hanoi, 15 novembre (VNA) - Le 15 novembre, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung reçu à Hanoï Scott Kicker, fondateur et PDG de la société américaine Gen X Energy, qui explore un projet de gaz naturel liquéfié d'une valeur de plus de 6 milliards d’USD au Vietnam.



Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a déclaré que le partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis se développait aux niveaux bilatéral, régional et mondial, dont les liens en matière de commerce et d'investissement sont devenus une base et un moteur importants.



Dans le domaine de l’énergie, les deux pays ont signé un mémorandum d’accord sur la coopération et se sont associés à un certain nombre de mécanismes de coopération et de dialogues pour renforcer leurs relations bilatérales.



Le Vietnam considère les États-Unis comme l'un des principaux partenaires, a-t-il déclaré.



Dans le but d'assurer la sécurité énergétique de manière durable, le Vietnam examine l'offre et la demande, restructurant les sources d'énergie en diversifiant les matériaux de production d'énergie, a-t-il déclaré, ajoutant qu’outre le développement des énergies renouvelables, le Vietnam développerait des sources d'énergie à partir de gaz naturel.



Il a proposé à la société de continuer à travailler en étroite collaboration avec les partenaires vietnamiens et les agences concernées pour préparer le projet conformément à la loi.



Kicker a pour sa part affirmé qu’avec la détermination du gouvernement et du Premier ministre, le climat des affaires au Vietnam deviendrait attrayant pour les grands investisseurs expérimentés, en particulier ceux travaillant dans le secteur de l’énergie.



Il a salué les mesures prises par le gouvernement pour développer des énergies propres et respectueuses de l’environnement dans le but de garantir la suffisance de l’énergie pour l’ensemble de l’économie.



L'invité s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les partenaires, les ministères et les agences vietnamiens pour lancer le projet bientôt. -VNA