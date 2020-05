Lors de la rencontre (Photo: VNA)



Hanoi, 8 mai (VNA) - La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam Nguyen Phuong Nga a eu une séance de travail avec l'ambassadeur américain au Vietnam Daniel J. Kritenbrink à Hanoi le 8 mai.Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté d'un plan de coopération entre l'ambassade des États-Unis au Vietnam et l'Union des organisations d'amitié du Vietnam pour organiser des activités en vue du 25e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (12 juillet 1995 - 2020).Ils ont hautement apprécié la coordination efficace entre les deux pays dans la lutte contre le COVID-19 et ont confirmé qu'ils collaboraient étroitement dans l'organisation d'activités pour célébrer le 25e anniversaire des relations diplomatiques, contribuant ainsi à promouvoir davantage le partenariat intégral Vietnam-États-Unis et l'amitié entre les peuples des deux pays.Kritenbrink a félicité le Vietnam pour son succès initial dans la lutte contre le COVID-19.Pendant ce temps, Mme Nguyen Phuong Nga s'est dite ravie du développement des relations bilatérales et a affirmé que l'Union des organisations d'amitié du Vietnam se coordonnerait avec l'ambassade des États-Unis lors des événements d'anniversaire à venir.Elle a souhaité que le peuple américain surmonte les difficultés causées par la pandémie. -VNA