Lors de la séance de travail entre le ministre vietnamien des Transports Nguyên Van Thê et l'ambassadeur des Émirats arabes unis (EAU) au Vietnam Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri. Photo : mt.gov.vn

Le ministre a déclaré que le Vietnam et les Émirats arabes unis avaient établi des relations diplomatiques en 1993 et que les deux pays avaient maintenu leur coopération fructueuse.Les Émirats arabes unis sont actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient et parmi les 10 plus grands importateurs du Vietnam dans le monde, a-t-il poursuivi.Pour le secteur des transports, ils ont obtenu des réalisations remarquables dans la coopération dans l'aviation et la navigation, a-t-il dit, ajoutant que deux compagnies aériennes des EAU ont lancé des services au Vietnam, et qu'un groupe des EAU a créé une coentreprise avec son partenaire vietnamien pour construire un port maritime en eau profonde à Hô Chi Minh-Ville.Le ministre a félicité l'ambassadeur pour son rôle dans la promotion de la coopération bilatérale en matière de transport et a suggéré au diplomate de poursuivre ces efforts pour renforcer la coopération dans l'aviation et la navigation et l'étendre aux infrastructures de transport.Informant l'ambassadeur des grands projets d'infrastructures de transport à Hô Chi Minh-Ville, le ministre a appelé les entreprises des Émirats arabes unis à investir dans de tels projets au Vietnam.Le diplomate de l'UEA a exprimé son espoir de poursuivre la coopération en matière de transport entre les entreprises des deux pays et a demandé au ministère vietnamien des Transports d'encourager les entreprises locales à rejoindre l'initiative ‘’Passeport Logistique Mondial’’ (World Logistics Passport) de l'UEA.L'initiative, publiée lors du Forum économique mondial en janvier 2020, contribuerait à stimuler le commerce entre le Vietnam et les Émirats arabes unis et à faciliter les opérations des entreprises, a-t-il déclaré.Le ministre s'est engagé à promouvoir l'initiative auprès des entreprises vietnam iennes, notamment celles opérant dans le secteur des transports.- VNA