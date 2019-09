La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Nguyen Phuong Nga et le premier vice-président du Parti socialiste uni du Venezuela, Diosdado Cabello (Photo: VNA)



Hanoi, 30 septembre (VNA) - Le Vietnam et le Venezuela doivent renforcer les échanges entre les peuples et resserrer encore l'amitié et la solidarité traditionnelles entre les deux pays, a déclaré la présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Nguyen Phuong Nga.



Lors d'une réunion avec le premier vice-président du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, à Hanoi le 30 septembre, Mme Nguyenn Phuong Nga a apprécié le soutien du peuple vénézuélien au peuple vietnamien pendant la lutte pour l'indépendance nationale dans le passé et lors de la construction et du développement nationaux à présent.



Elle a déclaré que les deux parties devraient renforcer la solidarité internationale.



Pour sa part, Cabello a déclaré qu'il espérait disposer de davantage de possibilités de renforcer la coopération entre les deux peuples à l'avenir.



Il a affirmé qu'il ferait de son mieux pour continuer à promouvoir la coopération entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, par l'échange de délégations de haut rang et d'activités diplomatiques entre personnes.



Le 18 décembre 1989, le Vietnam et le Venezuela ont établi des relations diplomatiques, qui ont ensuite été transformées en un partenariat intégral en 2007. -VNA