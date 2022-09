Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce , Nguyen Hong Dien et le ministre du Tourisme, du Commerce et de l'Industrie du Timor Leste, José Lucas Da Silva. Photo: VOV

Phnom Penh (VNA) - Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, s'est entretenu le 14 septembre avec le ministre du Tourisme, du Commerce et de l'Industrie du Timor Leste, José Lucas Da Silva, dans le cadre des activités de la délégation vietnamienne à la 54e réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN (AEM-54) et ses réunions connexes ayant lieu à Siem Reap, au Cambodge.

Les deux parties ont souligné le développement fructueux des relations bilatérales et se sont mutuellement informées du développement économique et commercial de chaque pays. Ils ont déclaré que le commerce bilatéral s'avère encore modeste, n'atteignant que 33,6 millions de dollars en 2021.

La partie timoraise a fait l'éloge du potentiel commercial du Vietnam et des opportunités de renforcer la coopération entre les deux pays, montrant le désir de l'étendre davantage avec le Vietnam dans les domaines du transport, de l'import-export et des ports maritimes. Il a exprimé l'espoir que le Vietnam soutiendra et partagera les informations et expériences dans le développement du mécanisme national de guichet unique et dans la promotion du commerce et des investissements.

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien a affirmé que le Vietnam est prêt à coopérer et à soutenir le Timor Leste dans les domaines dont le Vietnam a besoin et que le Timor Leste a des avantages tels que les industries minières, forestières et aquatiques.

Il a appelé au soutien du Timor Leste pour connecter les entreprises du Timor Leste aux fournisseurs vietnamiens.

La coopération avec le Vietnam aidera les deux pays à s'intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, a-t-il affirmé.

Il a appelé les deux parties à perfectionner le cadre juridique et les mécanismes de coopération économique et commerciale, à renforcer le partage d'informations et l'échange de délégations commerciales.

Le ministre vietnamien a suggéré au Timor Leste de faciliter les activités de recherche du Vietnam dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz ; et coopérer à l'exploitation et à la transformation des ressources forestières et minérales, à l'extraction de minerais métalliques et de métaux non ferreux, et à la production de biens destinés à l'exportation vers les pays bénéficiant de mécanismes préférentiels pour le Timor Leste.

Il a également espéré que la partie timoraise ratifierait prochainement l'accord commercial signé entre les deux pays.-VNA