Alger, 9 décembre (VNA) - Un programme de promotion du commerce a été organisé au Sénégal par le Bureau du commerce de l'ambassade du Vietnam en Algérie et au Sénégal du 2 au 8 décembre afin de renforcer les relations commerciales entre les deux pays.

Le conseiller commercial vietnamien Hoang Duc Nhuan lors du programme de promotion du commerce. Photo VNA

De nombreuses entreprises vietnamiennes spécialisées dans la production agricole ont participé à l'événement.Dans le cadre de cet événement, des représentants du Bureau du commerce ont rencontré et travaillé avec des représentants des ministères sénégalais du Commerce et de l'Industrie, ainsi que de sa chambre de Commerce et d'Industrie, afin de promouvoir les négociations en vue de la signature d'un mémorandum d’accord sur la coopération industrielle et commerciale entre les deux pays.Un atelier a été organisé le 4 décembre pour présenter le potentiel des liens commerciaux entre le Vietnam et le Sénégal, réunissant plus de 250 entreprises de ce pays d'Afrique de l'Ouest.Dans son allocution, le conseiller commercial vietnamien Hoang Duc Nhuan a informé les participants du développement économique du Vietnam et a proposé des solutions pour renforcer les liens économiques et commerciaux bilatéraux.Le vice-ministre sénégalais du Commerce, Makhtar Lah, a déclaré que son pays travaillait sans relâche pour promouvoir les réformes et ouvrir son économie, améliorer l’environnement des affaires et des investissements pour attirer les investissements étrangers et atteindre son objectif de devenir une économie émergente d'ici 2035.Selon Hoang Duc Nhuan, le commerce entre le Vietnam et le Sénégal s'élevait à 70,17 millions de dollars en 2017. Les principales exportations vietnamiennes vers le Sénégal étaient le riz, le thé, le café, le poivre, les légumes, les produits aquatiques et industriels, les chaussures et les textiles.Hoang Duc Nhuan a ajouté que lors de la rencontre, les deux parties ont convenu de la nécessité de signer rapidement le mémorandum d'accord sur la coopération commerciale et industrielle, ainsi que des accords sur la non double de taxation et la protection des investissements.Ils ont également souligné la nécessité de promouvoir le rôle de la promotion du commerce et des agences diplomatiques dans le soutien des activités de leurs entreprises.La partie sénégalaise a appelé les entreprises vietnamiennes à accroître leurs investissements au Sénégal, notamment dans la transformation des produits agricoles.La partie vietnamienne a saisi l’occasion pour se rendre à la Foire internationale de Dakar - la plus grande manifestation commerciale du Sénégal, à laquelle participent quelque 670 agences et entreprises nationales et étrangères.Il a également rencontré des représentants d’importateurs sénégalais. – VNA