Hanoi (VNA) - Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a discuté lundi 13 mars à Hanoi avec l’envoyé commercial du Premier ministre britannique pour le Vietnam, la Thaïlande, le Myanmar et le Brunei, Mark Garnier, et la consule générale du Royaume-Uni à Hô Chi Minh-Ville, Emily Hamblin, du commerce bilatéral en vue de célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2023.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên (à droite) et l’envoyé commercial du Premier ministre britannique pour le Vietnam, la Thaïlande, le Myanmar et le Brunei, Mark Garnier. Photo: BNEWS

Nguyên Hông Diên a félicité le Royaume-Uni pour avoir achevé début mars les cinquièmes négociations sur l’adhésion à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) dans la province vietnamienne de Kiên Giang.



À travers cet événement, le Vietnam a réaffirmé son ferme soutien à l’adhésion du Royaume-Uni à l’accord et à l’approfondissement non seulement des relations diplomatiques, mais également de la coopération amicale et multiforme entre les deux pays, a-t-il déclaré.



Il a noté la tendance à la transition verte dans le commerce bilatéral et a appelé le Royaume-Uni à soutenir le transfert de technologies vertes au Vietnam, à promouvoir le commerce de produits respectueux de l’environnement, à respecter les normes du marché et à tirer parti de l’Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA).



Nguyên Hông Diên a également eu des discussions détaillées sur les plans établis pour le 50e anniversaire des relations diplomatiques, y compris une série d’événements organisés conjointement par les organes des deux pays. Il a espéré qu’elles seront un succès, marquant une brillante année de développement des relations bilatérales.



Remerciant le Royaume-Uni d’avoir rejoint d’autres pays pour fournir 15,5 milliards de dollars pour soutenir la transition verte du Vietnam, le ministre a suggéré aux deux parties de publier immédiatement une feuille de route et les mécanismes nécessaires pour utiliser efficacement ce fonds.



Il a proposé de coopérer avec le Royaume-Uni dans le développement de l’énergie nucléaire, la formation des ressources humaines, le transfert technologique et le conseil politique, en particulier la production d’équipements pour les énergies renouvelables, la technologie de la transition énergétique et les centres d’exploitation des réseaux intelligents. Nguyên Hông Diên a félicité le Royaume-Uni pour avoir achevé début mars les cinquièmes négociations sur l’adhésion à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) dans la province vietnamienne de Kiên Giang.À travers cet événement, le Vietnam a réaffirmé son ferme soutien à l’adhésion du Royaume-Uni à l’accord et à l’approfondissement non seulement des relations diplomatiques, mais également de la coopération amicale et multiforme entre les deux pays, a-t-il déclaré.Il a noté la tendance à la transition verte dans le commerce bilatéral et a appelé le Royaume-Uni à soutenir le transfert de technologies vertes au Vietnam, à promouvoir le commerce de produits respectueux de l’environnement, à respecter les normes du marché et à tirer parti de l’Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA).Nguyên Hông Diên a également eu des discussions détaillées sur les plans établis pour le 50e anniversaire des relations diplomatiques, y compris une série d’événements organisés conjointement par les organes des deux pays. Il a espéré qu’elles seront un succès, marquant une brillante année de développement des relations bilatérales.Remerciant le Royaume-Uni d’avoir rejoint d’autres pays pour fournir 15,5 milliards de dollars pour soutenir la transition verte du Vietnam, le ministre a suggéré aux deux parties de publier immédiatement une feuille de route et les mécanismes nécessaires pour utiliser efficacement ce fonds.Il a proposé de coopérer avec le Royaume-Uni dans le développement de l’énergie nucléaire, la formation des ressources humaines, le transfert technologique et le conseil politique, en particulier la production d’équipements pour les énergies renouvelables, la technologie de la transition énergétique et les centres d’exploitation des réseaux intelligents.

Vue de la rencontre à Hanoi, le 13 mars. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce. Photo: VNA

Mark Garnier a, pour sa part, espéré que le Vietnam continuera d’aider le Royaume-Uni à appeler d’autres pays à achever ses négociations du CPTPP. Mark Garnier a, pour sa part, espéré que le Vietnam continuera d’aider le Royaume-Uni à appeler d’autres pays à achever ses négociations du CPTPP.

Il a félicité le Vietnam d’être le deuxième pays de l’ASEAN, derrière l’Indonésie, à signer avec succès la Déclaration politique sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec le Royaume-Uni, l’UE et les pays du G7.



Saluant les propositions de Nguyên Hông Diên, il a affirmé l’engagement du Royaume-Uni à partager ses expériences, son expertise, ses brevets et sa technologie avec le Vietnam pour permettre au pays de produire des produits au service des énergies renouvelables, ajoutant que les deux pays accélèrent la mise en place d’un centre de développement éolien offshore, ainsi que de se lancer dans une série d’activités de coopération pour partager des expériences dans ce domaine.



Après la recontre, les deux parties pourraient rapidement mettre en place un programme de coopération pour concrétiser efficacement les accords conclus dès que possible, a-t-il déclaré.



Selon le Département général des douanes du Vietnam, le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Royaume-Uni a atteint 6,83 milliards de dollars en 2022, en hausse de 3,4% sur un an. Les exportations vietnamiennes ont augmenté de 5,2% à plus de 6,06 milliards de dollars. Cependant, les exportations britanniques vers le Vietnam ont diminué de 9,2% à 771 millions de dollars.



Jusqu’au 20 décembre 2022, le Royaume-Uni enregistrait 507 projets au Vietnam avec un capital total de plus de 4,19 milliards de dollars, se classant 15e sur 141 pays et territoires investissant dans le pays. L’an dernier, le Royaume-Uni comptait un total de 53 nouveaux projets d’une valeur de 64,33 millions de dollars au Vietnam. – VNA