Hanoi (VNA) – Le vice-ministre de la Défense, Nguyên Chi Vinh a rencontré le 19 novembre à Hanoi la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitin Wiesen, qui a exprimé l’espoir que la coopération entre le PNUD et le Vietnam dans le cadre des missions de maintien de la paix de l’ONU sera toujours fructueuse.

Le vice-ministre de la Défense, Nguyên Chi Vinh, et la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitin Wiesen. Photo : VNA

Caitin Wiesen a félicité le Vietnam d’avoir pris la présidence de la Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et de l’ADMM Plus en 2020, ainsi que le succès de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°1 à la Mission de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud et le déploiement de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°2.Elle a déclaré que le PNUD reconnait les résultats d’un projet conjoint entre le Vietnam et la République de Corée visant à éliminer les bombes et mines laissées par les guerres dans les provinces de Quang Binh et Binh Dinh de 2018 à 2020 avec le soutien de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et le PNUD au Vietnam.De son côté, le vice-ministre Nguyên Chi Vinh a hautement apprécié la coopération entre le PNUD et le ministère vietnamien de la Défense dans le règlement des conséquences des bombes, mines et autres engins non explosés laissées par les guerres et la conduite des opérations de maintien de la paix.Le vice-ministre, également chef du Comité national de pilotage du règlement des conséquences des munitions non explosées et des produits chimiques toxiques datant de la guerre, a attribué les résultats fructueux du projet conjoint Vietnam-République de Corée à la direction du comité et au soutien du PNUD.Il a exprimé l’espoir que le PNUD et la République de Corée continueront d’assister et de coopérer avec le Vietnam pour lutter contre les munitions non explosées laissées par les guerres non seulement à Quang Binh et Binh Dinh, mais également dans d’autres localités en difficulté. - VNA