Le Premier ministre de la République démocratique fédérale du Népal KP Sharma Oli (gauche) et son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc lors du forum économique mondial à Davos (Suisse) en janvier dernier. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre de la République démocratique fédérale du Népal KP Sharma Oli, accompagné de son épouse, effectuera une visite officielle du 9 au 12 mai au Vietnam et participera à la Journée du Vesak de l'ONU 2019, sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc.

Cette visite se déroule dans le contexte où des relations d’amitié traditionnelle Vietnam-Népal se développent dans tous les domaines.

Le Vietnam et le Népal ont établi leurs relations diplomatiques en 1975. Depuis cette date, les deux parties maintiennent ces bonnes relations dans nombreux domaines allant de la politique au commerce et intensifient des échanges de délégations de tous les échelons.

Plusieurs délégations politiques vietnamiennes ont effectué des visites de travail au Népal et vice versa. Les deux pays échangent aussi des délégations d’entreprises, signent des accords de coopération, des mémorandums entre les associations commerciales de deux pays, contribuant à resserrer davantage la relation économique, commerciale bilatérale.

Après 44 ans de l’établissement des relations diplomatiques, l’amitié traditionnelle s’épanouit de plus en plus. Le Vietnam a accordé au Népal 50.000 dollars pour régler des conséquences du séisme survenu en 2015. Le Népal a aussi aidé activement le Vietnam dans la protection des citoyens. Pour l’heure, les deux pays promeuvent la signature de l’accord d’exemption de visa pour les intitulaires de passeports diplomatiques et de service, l’établissement du mécanisme de consultation bilatérale entre les deux ministères des Affaires étrangères. L’Association d’amitié Vietnam-Népal a vu le jour en septembre 2014 et le Consulat d’honneur du Vietnam a été créé en novembre 2016 à Katmandou.

En ce qui concerne la coopération régionale et internationale, le Vietnam et le Népal soutiennent mutuellement lors des forums régionaux et internationaux.

Cependant, la coopération coopération économique et commerciale entre les deux pays s'avère modeste. Leurs échanges commerciaux bilatéraux en 2017 ont seulement atteint 47 millions de dollars. Le Vietnam exporte essentiellement au Népal le poivre, noix de coco, caoutchouc, riz, accessoires automobiles, textile-habillement, cuir, chaussures… -VNA