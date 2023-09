Maputo, 13 septembre (VNA) - Le Vietnam est prêt à partager des expériences avec le Mozambique en matière d'aquaculture et de transformation de produits agricoles et aquatiques, contribuant ainsi à assurer la sécurité alimentaire de ce pays africain et de toute la région, a déclaré la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan en visite officielle au Mozambique.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et le président de la République et également président du Front de libération du Mozambique (FRELIMO), Filipe Nyusi. Photo : VNA

S'exprimant lors d'une entrevue à Maputo le 12 septembre avec le président de la République et également président du Front de libération du Mozambique (FRELIMO), Filipe Nyusi, également président du parti du Front de libération du Mozambique (Frelimo), la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a souligné que le Parti et l'État vietnamiens accordaient une grande valeur à la position et au rôle du Frelimo au Mozambique ainsi que le rôle de ce pays en Afrique.

Pour sa part, Filipe Nyusi a hautement apprécié la venue de Vo Thi Anh Xuan et s'est dit convaincu que cette visite, ainsi que les échanges réguliers de délégations de haut rang entre les deux pays, créeraient un nouvel élan pour la coopération bilatérale multiforme.



Le président Filipe Nyusi a exprimé son admiration pour la lutte passée du Vietnam pour la libération nationale et a salué ses réalisations actuelles en matière de construction et de développement national.



Le Mozambique considère le Vietnam comme son partenaire le plus important en Asie du Sud-Est et reste déterminé à renforcer la coopération à travers les canaux du Parti et de l'État, a-t-il affirmé.



L'hôte et l'invité ont noté avec plaisir les résultats de la coopération enregistrée ces quelques cinq dernières décennies, notamment dans les domaines de la politique, la diplomatie, de l'agriculture, des télécommunications et de l'éducation et de la formation, ainsi que la coordination étroite entre les deux pays lors des forums multinationaux comme les Nations Unies et l'ONU et le Mouvement des non-alignés.



Ils ont convenu d'intensifier les échanges de délégations et les réunions à haut niveau et à travers les canaux d'échange du Parti, de l'État et des peuples.



Le président s'est engagé à créer des conditions optimales pour que les entreprises vietnamiennes puissent investir dans ce pays africain dans des domaines tels que les télécommunications et les mines, et a suggéré au Vietnam d'ouvrir une école professionnelle au



La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan rencontre la présidente de l'Assemblée du Mozambique, Esperança Bias (droite). Photo : VNA

Le même jour, Vo Thi Anh Xuan a rencontré la présidente de l'Assemblée du Mozambique, Esperança Bias, qui a réitéré les bons sentiments du corps législatif et du peuple mozambicains envers leurs homologues vietnamiens.



Vo Thi Anh Xuan a souligné l'importance que le Vietnam attache à la coopération et à l'amitié traditionnelle avec le Mozambique, notamment les liens législatifs bilatéraux qui, selon elle, devraient être renforcés.



Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre le rôle de supervision des deux législatures, de coopérer étroitement et de se soutenir mutuellement dans les forums interparlementaires tels que l'Union interparlementaire (UIP), et de déployer de manière pratique et efficace le mémorandum d'accord conclu par les deux pays, les deux organes législatifs à l'occasion de la visite d'Esperança Bias au Vietnam l'année dernière.



Esperança Bias a affirmé son soutien aux relations économiques bilatérales et a suggéré que les deux parties renforcent leur coopération dans les télécommunications, saluant les opérations de Movitel, une coentreprise entre le groupe vietnamien Viettel et la société mozambicaine SPI, en particulier sa contribution à la transformation numérique du parlement mozambicain.



