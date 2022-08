Lai Xuan Mon, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef adjoint permanent de la Commission centrale de la propagande et de l'éducation du Parti en tête d'une délégation vietnamienne effectue une tournée de travail au Mexique du 15 au 20 août. Photo : VNA

Mexique (VNA) - Le Mexique attache toujours de l'importance à l'amitié et à la coopération avec le Vietnam, ont affirmé les dirigeants des Partis au pouvoir et les officiels mexicains lors de la réception de Lai Xuan Mon, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef adjoint permanent de la Commission centrale de la propagande et de l'éducation du PCV.

Lors de réunions séparées avec Lai Xuan Mon en visite de travail au Mexique du 15 au 20 août, le président du Parti du Mouvement de régénération nationale, Mario Delgado et le secrétaire général du Parti du travail (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, ont apprécié les réalisations du développement socio-économique du Vietnam pendant plus de 35 ans du processus Doi Moi (Renouveau) et affirmé la poursuite de la coopération et de l'échange d'informations, la consolidation de la confiance politique et la promotion de la coopération amicale entre le Mexique et le Vietnam à une nouvelle hauteur.

De son côté, Lai Xuan Mon a suggéré aux Partis politiques du Mexique de renforcer l'échange d'expériences dans des domaines tels que la recherche théorique, l'organisation de la recherche, l'étude et la maîtrise des orientations et orientations du Parti au pouvoir, les politiques juridiques de l'État pour le système des fonctionnaires et de l'ensemble du peuple, la gestion et la planification du développement du système de presse et d'édition, ainsi que le développement culturel, scientifique et éducatif.

Dans le cadre de la visite, Lai Xuan Mon et sa suite ont également eu des séances de travail avec le président de la Commission des relations extérieures de la Chambre des députés mexicaine, Fermat Bañuelos Alfredo, et la secrétaire adjoint aux relations extérieures du Mexique, Carmen Moren.

A cette occasion, les officiels mexicains ont souhaité de promouvoir la coopération dans l'économie et le commerce, de renforcer la propagande et la promotion de la culture, de l'éducation sur le pays et les habitants du Mexique auprès du Vietnam ainsi que de la communauté des pays de l'ASEAN.

En outre, ils ont promis de continuer à promouvoir la coopération avec les autorités vietnamiennes, à promouvoir le transfert des droits d'auteur des œuvres classiques mexicaines pour traduction et publication au Vietnam, ainsi que la traduction d'œuvres vietnamiennes célèbres pour publication et présentation au public mexicain.

Dans le cadre de cette tournée, la délégation vietnamienne a également visité le modèle du centre d'éducation inter-niveaux (école maternelle et primaire) dans la ville de Monterrey de l'État de Nuevo León et ont offert des fleurs à la statue du président Ho Chi Minh dans le centre historique de Mexique.-VNA