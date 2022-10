Hanoï (VNA) – Un séminaire international intitulé "Expériences et rôle du système bancaire marocain dans le soutien aux paiements avec les pays africains" a eu lieu le 27 octobre, à la fois en présentiel et par visioconférence.



Cet événement a été organisé conjointement par l’Institut d'études sur l’Afrique et le Moyen-Orient de l’Académie vietnamienne des sciences sociales, l’ambassade du Maroc au Vietnam, et Vietnam - Union de coopération économique africaine (VAECA).



Les participants ont discuté de risques de paiement des entreprises vietnamiennes avec des partenaires africains, de perspectives de la coopération financière et bancaire entre le Vietnam, le Maroc et les pays d'Afrique de l'Ouest…



Selon un rapport présenté à cette occasion, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Afrique en 2021 ont atteint 7 milliards de dollars, dont 2,24 milliards d’exportations vietnamiennes, soit une hausse annuelle de 20,4%. -VNA