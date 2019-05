Le vice-ministre vietnamien de l’Education et de la Formation Nguyen Van Phuc s'exprime lors du forum. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – Un forum sur l’amélioration de la qualité de formation Vietnam – Laos a eu lieu mercredi matin à l’Université nationale du Laos à Vientiane.

L’événement a été organisé conjointement par le ministère vietnamien de l’Education et de la Formation et le ministère laotien de l’Education et des Sports en vue de concrétiser la préconisation des dirigeants des deux Partis et des deux Etats vietnamien et laotien sur l’amélioration de la qualité de la coopération bilatérale dans l’économie, la culture, l’éducation, la science et la technique pour la nouvelle période.

Le vice-ministre vietnamien de l’Education et de la Formation Nguyen Van Phuc a affirmé que le forum contribuerait à stimuler et à développer la coopération vietnamo – laotienne dans l’éducation et la formation, au service du développement de l’économie, du commerce, des services et de la science et de la technique des deux pays.

Lors de l’événement, le ministère vietnamien de l’Education et de la Formation a proposé certaines mesures visant à améliorer la qualité de la coopération vietnamo – laotienne dans l’éducation, a partagé Nguyen Hai Thanh, directeur adjoint du Département de la coopération internationale relevant du ministère de l’Education et de la Formation.

Concrètement, chaque année, le Vietnam fournira au Laos une liste des établissements de formation certifiés que Vientiane peut utiliser pour choisir des disciplines et établissements appropriés aux étudiants ; édifiera un portail sur l’éducation vietnamienne ; renforcera la surveillance des établissements ayant de nombreux étudiants laotiens pour régler leurs difficultés en matière d’accueil, de formation et de gestion des élèves et étudiants laotiens, a-t-il précisé.

Nguyen Hai Thanh a également demandé au ministère laotien de l’Education et des Sports de favoriser les étudiants laotiens d’apprendre le Vietnamien au moins de trois mois avant leur arrivée au Vietnam.

Le forum sur l’amélioration de la qualité de formation Vietnam – Laos. Photo: VNA



De son côté, le vice-ministre laotien de l’Education et des Sports, Khanthali Siliphuaphan, a affirmé que son pays renforcera l’enseignement de la langue vietnamienne pour les étudiants laotiens avant leur arrivée au Vietnam, contribuant ainsi à améliorer la qualité de formation et à rendre la coopération vietnamo-laotienne plus efficace et substantielle.

En outre, la partie laotienne coordonnera plus étroitement avec la partie vietnamienne dans la gestion des étudiants laotiens au Vietnam.

Lors de ce forum, 15 accords de coopération ont été signés par les établissements de formation vietnamiens et des organes de gestion de l’éducation, des établissements et des entreprises laotiens.

Exposition de l’éducation vietnamienne 2019. Photo: VNA



Dans ce cadre, a eu lieu une exposition de l’éducation vietnamienne 2019 avec la participation de 40 universités vietnamiennes. L’occasion pour les élèves et étudiants laotiens, des établissements de formation et de gestion du Vietnam et du Laos de rencontrer, d’échanger des informations, de chercher des bourses d’études et d’opportunités de coopération, ce pour contribuer à mettre en œuvre efficacement le projet d’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la coopération vietnamo – laotienne dans le développement des ressources humaines pour la période 2011-2020. –VNA