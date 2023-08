Lors de l'entretien. Photo : VNA

Les deux parties se sont informées de la situation socio-économique au cours des six premiers mois de 2023 et ont partagé les expériences de chaque pays dans la direction et l'administration du travail d'inspection et de lutte contre la corruption.Bui Ngoc Lam a partagé avec la partie lao les leçons apprises par l'Inspection gouvernementale du Vietnam dans la direction, l'exploitation et le contenu de l'inspection des bâtiments pour s'assurer qu'ils sont adaptés à la situation et suivent de près les exigences de développement socio-économique. La partie vietnamienne a également partagé les moyens d'améliorer l'efficacité des activités d'inspection en se concentrant sur les zones sujettes aux phénomènes négatifs et à la corruption, et en organisant des inspections inopinées lorsque des signes de violation de la loi sont détectés.Les deux parties ont apprécié les résultats de la coopération et de l'échange d'expériences professionnelles entre l'Inspection gouvernementale du Vietnam et l'Autorité d'inspection de l'État lao au cours de ces dernières années, affirmant que ces expériences non seulement rendaient leur travail plus pratique etplus efficace, mais contribuaient également de manière significative à l'accomplissement de leurs tâches politiques, et au renforcement de la coopération Vietnam- Laos en général.Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, Bui Ngoc Lam devrait rendre une visite de courtoisie à Khamphan Phommathat, président de la Commission d'inspection du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao et inspecteur général d'Etat.- VNA