Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh (Photo: VNA)



Vientiane, 18 août (VNA) - Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, a rencontré, le 17 août à Vientiane, son homologue laotien, Khemmani Phonsena, et le ministre de l’Energie et des Mines du Laos, Khammani Inthilath, dans le cadre de la conférence bilatérale sur le développement industriel, énergétique et minier.

Dans son entretien avec Phonsena, Tran Tuan Anh a souligné que les accords commerciaux signés entre le Vietnam et le Laos contribuaient à l’augmentation de 10% de la valeur des échanges commerciaux bilatéraux, répondant ainsi aux objectifs fixés par les dirigeants des deux pays au cours de la 41ème session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.

Lors de la rencontre avec Inthilath, les deux ministres ont souligné l’importance de la signature de l’accord de coopération dans le développement de projets énergétiques et miniers entre le Vietnam et le Laos en février dernier, après deux ans de négociations.

Le Vietnam et le Laos ont scellé les contrats d'achat et de vente de l’électricité dont la centrale hydroélectrique Nam Sun 3 et la promotion des projets avec des investissements vietnamiens, ont-ils souligné.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Laos ont atteint un milliard de dollars en 2018, en hausse de 16% par rapport à 2017. Au cours des sept premiers mois de cette année, le commerce bilatéral était de 663 millions de dollars, soit une hausse de 13,1% en un an. -VNA