Le gouvernement vietnamien attache toujours de l'importance au développement de son amitié et de sa coopération multiforme avec la Communauté française de Belgique

À l’invitation du président Nguyên Xuân Phuc, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a effectué les 21 et 22 octobre une visite officielle au Vietnam.

Un débat de haut niveau placée sur le thème "Regarder vers l'avenir: remettre l'économie sur les rails et relever les défis les plus urgents" a eu lieu les 20 et 21 octobre à Genève.