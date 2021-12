Le général d’armée Phan Van Giang (à droite) et le général d’armée Chansamone Chanyalath à la borne 605 de la porte-frontière de Lao Bao. Photo : VNA



Quang Tri (VNA) – L’entretien de haut niveau dans le cadre du premier Programme d'échange d'amitié entre le Vietnam et le Laos pour la défense des frontières a eu lieu le 12 décembre à Lao Bao, district de Huong Hoa, province vietnamienne de Quang Tri (Centre).



La délégation vietnamienne était conduite par le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre de la Défense.



La délégation lao était dirigée par le général d’armée Chansamone Chanyalath, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), vice-Premier ministre, ministre de la Défense.



Les deux parties ont affirmé que malgré le COVID-19, la coopération entre le Vietnam et le Laos dans la défense au cours des derniers temps avait abouti à des résultats positifs. Le ministre Phan Van Giang a souligné que la situation du COVID-19 demeure compliquée dans les deux pays et que dans la mesure de ses capacités, le ministère vietnamien de la Défense est prêt à apporter son soutien au Laos.



S’agissant des orientations futures, les deux parties ont insisté sur le renforcement de la coopération dans la communication sur la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, ainsi que dans la formation de personnel, la réponse au COVID-19...



Après l’entretien, les ministres vietnamien et lao de la Défense ont signé un protocole de coopération sur le secourisme et le sauvetage, un plan de coopération Vietnam-Laos en matière de défense en 2022. Ils ont assisté à la signature d’un accord de coopération en matière de garde-frontières entre des unités... -VNA