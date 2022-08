Colloque sur le travail de diplomatie économique, organisé le 17 août à Vientiane, au Laos. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les ministères vietnamien et lao des Affaires étrangères ont organisé mercredi matin 17 août à Vientiane, au Laos, un colloque sur le travail de diplomatie économique.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères est prêt à partager avec la partie lao des informations et expériences en matière de diplomatie économique, a déclaré Nguyen Minh Hang, assistante du ministre des Affaires étrangères et cheffe du Département de l’économie générale.

Les participants ont écouté des interventions sur le travail de diplomatie économique des deux pays et leurs stratégies et expériences en la matière. Ils ont discuté des difficultés dans le travail de diplomatie économique, des orientations pour mobiliser les ressources, notamment les ressources de l'intégration internationale et de l'assistance du ministère des Affaires étrangères aux localités dans ce travail.

Le même jour, un autre colloque sur la mise en œuvre synchronique et efficace du travail de diplomatie économique au service de la relance économique et du développement national, a été également organisé à Vientiane par les deux ministères des Affaires étrangères. -VNA