Le président de l'Association d'amitié Laos-Vietnam, Boviengkham Vongdala. Photo : VNA

Quang Tri, 29 septembre (VNA) - Le Vietnam et le Laos ont échangé leurs expériences dans les activités d'amitié entre les peuples lors d'une conférence le 28 septembre dans la province centrale de Quang Tri.L'événement s'est déroulé dans le cadre du cinquième Festival de l'amitié entre les peuples Vietnam-Laos qui s'est tenu le même jour à Quang Tri, à la frontière des provinces lao de Savannakhet et de Salavan.Dans son allocution d'ouverture, le président de l'Association d'amitié Vietnam-Laos, Tran Van Tuy, a souligné que les échanges entre les peuples ont contribué à renforcer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays.Les participants ont passé en revue les activités organisées par les Unions des Organisations d'Amitié et l'Association d'Amitié Vietnam-Laos, et ont formulé des propositions pour améliorer le travail.Le président de l'Association d'amitié Laos-Vietnam, Boviengkham Vongdala, a apprécié le soutien précieux du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens au Laos lors de la lutte d’auparavant pour la libération nationale ainsi que pour l’œuvre actuelle de la construction et du développement nationaux.Boviengkham Vongdala a exprimé son espoir que les organisations d'amitié vietnamiennes et lao poursuivront leur étroite coordination et mèneront des activités plus diversifiées. – VNA