Vientiane (VNA) – Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Nguyên Chi Vinh et son homologue laotien Onsi Sensuk ont coprésidé jeudi 25 juillet à Vientiane le premier échange sur la politique de défense entre le Vietnam et le Laos.

Vue du premier échange sur la politique de défense entre le Vietnam et le Laos, le 25 juillet à Vientiane. Photo: VNA

Les deux parties ont discuté de la situation politique régionale et mondiale en matière de sécurité et du processus de coopération lors de la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et de l’ADMM Plus, ont examiné les résultats de la collaboration en matière de défense, et ont convenu de mesures pour renforcer le partenariat dans un avenir proche.

Ils ont convenus d’examiner le contenu du protocole pour la période 2015-2019 et du plan de coopération en 2019 entre les deux ministères de la Défense, notamment le travail politique, la coordination entre les gardes-frontières, l’échange d’informations et la formation du personnel.

Les patrouilles conjointes et la lutte contre la criminalité transfrontalière et l’immigration clandestine ont notamment contribué au maintien de la sécurité politique et de l’ordre social ainsi que de la sécurité dans les zones frontalières des deux pays.



Les deux parties se sont engagées à mettre en oeuvre efficacement le protocole et le plan de coopération annuel afin de renforcer les liens de défense bilatéraux, notamment en sensibilisant les jeunes générations à l’amitié et à la solidarité bilatérales entre les peuples et les armées des deux pays, ainsi qu’en discutant de questions stratégiques.



Elles ont estimé que l’échange annuel sur la politique de défense au niveau vice-ministériel est un mécanisme important pour parvenir à un consensus sur les questions stratégiques et les orientations de la coopération en matière de défense.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination entre les gardes-frontières, notamment dans la recherche et le sauvetage, les exercice contre la criminalité transfrontalière, les échanges sur la défense, le jumelage entre localités et unités de garde-frontière, le soutien mutuel des initiatives dans le cadre de mécanismes multilatéraux, notamment ADMM et ADMM Plus.

Plus tard le même jour, le vice-ministre Nguyên Chi Vinh a rendu des visites de courtoisie au Premier ministre lao Thongloun Sisulith et au ministre lao de la Défense Chansamone Chanyalath.

Les dirigeants laotiens ont affirmé que la coopération en matière de défense constitue un pilier important et un lien privilégié dans l’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États, les deux armées et les deux peuples.

Ils ont proposé de rechercher de nouveaux domaines de coopération et souligné que le gouvernement lao, le ministère lao de la Défense et eux-mêmes continueront à soutenir le renforcement des relations entre les deux ministères de la Défense et les unités des deux armées.