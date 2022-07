Vientiane (VNA) - Le vice-ministre vietnamien de la Défense, le général de corps d’armée Hoang Xuan Chien, a rendu le 18 juillet une visite de courtoisie au général Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Laos.

Photo : VNA

La visite a été effectuée à l'occasion de la visite au Laos de la délégation vietnamienne, conduite par Vo Van Thuong, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, pour assister au 60e anniversaire. de l'établissement des relations diplomatiques et au 45 de la signature du Traité d'amitié et de coopération.

Lors de la rencontre, Hoang Xuan Chien a déclaré que le Vietnam attachait de l'importance aux relations avec le Laos, affirmant qu'en toute circonstance, les Armées des deux pays se tiennent toujours côte à côte pour surmonter toutes les difficultés et tous les défis et protéger fermement les réalisations révolutionnaires qu'elles ont faites. cultivée par les générations précédentes.

Il a indiqué qu'à l'occasion de l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos 2022, le ministère vietnamien de la Défense a prévu l'organisation de nombreuses activités commémoratives sous diverses formes, axées sur l'échange de délégations, des exercices conjoints pour faire face aux défis de sécurité non traditionnelle, la formation des cadres, le dialogue populaire, l’exposition de propagande et sensibilisation des jeunes militaires aux relations spéciales entre les deux pays et les armées.

Pour sa part, le vice-Premier ministre et ministre lao a apprécié les résultats de la coopération entre les deux ministères et a proposé que dans un avenir proche, les agences compétentes des deux parties continuent de se coordonner dans la mise en œuvre des contenus inclus dans le Plan de coopération en 2022.- VNA