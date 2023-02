Hanoi (VNA) - Le Vietnam et le Japon ont de nombreuses opportunités de promotion mutuelle du tourisme, stimulant la reprise économique après la pandémie de COVID-19, ont déclaré des experts lors d'un atelier tenu, le 23 février par l'Organisation nationale du tourisme du Japon à Ho Chi Minh-Ville.

La directrice du Serrvice municipal du Tourisme, Nguyen Thi Anh Hoa, a déclaré que pour renforcer l'échange de visiteurs entre les parties, la ville avait besoin d'un plan à long terme, encourageant l'ouverture de routes aériennes directes reliant la ville et les localités japonaises.



Il est également nécessaire que les parties organisent davantage de festivals et d'événements d'échanges culturels et se joignent aux salons du tourisme de l'autre, a-t-elle noté.



Uchida Shusuke, représentant en chef adjoint du bureau de l'Organisation nationale du tourisme du Japon au Vietnam, a déclaré qu'actuellement, les vols entre le Vietnam et le Japon ont récupéré 95 % par rapport à leurs niveaux d'avant la pandémie.



En 2023, l'Organisation nationale du tourisme du Japon se concentrera sur l'établissement de relations et la coopération avec les agences de voyage, les compagnies aériennes et les médias. L’Organisation fera également la promotion du marketing numérique et de l'image du Japon via le Festival Vietnam - Japon et des événements pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales. Cela servira à rétablir rapidement le nombre de touristes vietnamiens venant au Japon aux niveaux d'avant la pandémie.

Selon les statistiques de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Ho Chi Minh-Ville a accueilli plus de 600.000 visiteurs japonais en 2019, ce qui représente plus de 60 % du nombre total du groupe venant au Vietnam. En 2022, après la réouverture, de nombreuses activités de promotion touristique ont eu lieu au Japon et au Vietnam. Avec plus de 100.000 Japonais visitant la ville jusqu'à présent, le Japon a toujours été dans le top 10 des marchés touristiques internationaux de Ho Chi Minh-Ville.



Avant la pandémie, environ 500.000 Vietnamiens venaient chaque année au Japon. En 2022, le Japon a attiré plus de 284.000 touristes vietnamiens, représentant 7,4 % de son volume total de visiteurs internationaux.

Le 23 février, des représentants de l'Organisation japonaise de promotion du commerce (JETRO) à Hô Chi Minh-Ville a eu une rencontre avec les autorités du Comité populaire de la province de Vinh Long sur l'environnement d'investissement local.

Jetro a informé que les entreprises japonaises sont intéressées et recherchent des opportunités d'investissement dans les provinces du delta du Mékong, dont la province de Vinh Long.- VNA