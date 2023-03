Hanoi (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, s’est entretenu vendredi 31 mars à Hanoi, avec le secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), Liu Ning.

Lors de l'entretien. Photo : VNA

Le ministre Nguyên Hô Diên a fait des propositions sur la facilitation du dédouanement des marchandises, la garantie de la chaîne d'approvisionnement, le développement des importations agricoles en provenance du Vietnam et la promotion des activités commerciales aux portes des frontières d'importation, la poursuite de mettre en œuvre des contenus de coopération dans le cadre de accords de coopération bilatéraux.

Il a suggéré au Guangxi continuer de pousser les autorités chinoises à ouvrir le marché des produits agricoles vietnamiens, tout en étudiant et en pilotant l'importation de ces fruits en attendant les autorités officielles.

Il a également proposé à la partie du Guangxi d'encourager et de soutenir les entreprises des deux pays à diversifier leur acheminement et livraison de produits agricoles et de fruits à travers les portes frontalières Vietnam-Chine afin de profiter des infrastructures existantes des deux pays aux portes frontalières existantes, de réduire la pression du dédouanement des marchandises, d'éviter la récurrence de la congestion des importations et des exportations à certaines des principales portes frontalières aujourd'hui.

De son côté, Liu Ning a souligné le rôle du Vietnam en tant que plus grand partenaire commercial du Guangxi au cours des 24 dernières années et partagé les bons résultats de la coopération entre les deux parties dans le passé lorsque la congestion du trafic aux portes frontalières a été essentiellement résolue.

Il était entièrement d'accord avec la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên.

À l'issue de leur entretien, Nguyên Hông Diên et Liu Ning ont assisté à la cérémonie de remise de la liste des tâches clés en 2023 entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et les autorités de la région autonome Zhuang du Guangxi. La liste est un document concrétisant les engagements des deux parties au cours de la dernière année du plan d'action pour la période 2021-2023 mettant en œuvre le protocole d'accord sur le renforcement de la coopération entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et les autorités de la région autonome Zhuang du Guangxi.

Le même jour, le ministre Nguyên Hông Diên et le secrétaire Luu Ninh ont présidé conjointement une conférence pour relier la coopération économique et commerciale Vietnam - Chine (Guangxi) dans la nouvelle période. La conférence a attiré l'attention de près de 300 délégués représentant les agences de gestion de l'État et les entreprises des deux parties. -VNA