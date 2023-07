Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien (droite), et l’ambassadeur du Chili au Vietnam, Sergio Narea. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce



Hanoï (VNA) - Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a reçu le 6 juillet à Hanoï l’ambassadeur du Chili au Vietnam, Sergio Narea. Ils ont discuté de la coopération économique entre les deux pays.



Pour promouvoir la coopération commerciale bilatérale, le ministre Nguyen Hong Dien a souligné l'importance de maintenir la mise en œuvre effective du mécanisme du Conseil de libre-échange Vietnam – Chili. Il a en outre estimé que les deux parties devaient renforcer l’échange de délégations commerciales pour participer à des foires et expositions commerciales de l'autre.



Il est également nécessaire d’échanger régulièrement des informations sur le marché ainsi que des informations relatives aux normes et réglementations appliquées aux produits d’import-export qui intéressent les deux pays, a-t-il affirmé.



Le ministre a ensuite invité le Chili à envoyer des entreprises au Vietnam pour participer à l’événement « Vietnam International Sourcing 2023 » qui aura lieu du 13 au 15 septembre prochain.



Nguyen Hong Dien a en outre annoncé qu’en octobre, son ministère organiserait également une délégation d'environ 18 entreprises pour aller travailler au Chili.