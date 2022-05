Le ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang (droite) rencontre e vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense Tea Banh. Photo : VNA

Exprimant sa joie du succès du premier échange amical de défense frontalière au niveau ministériel entre le Vietnam et le Cambodge , le ministre Phan Van Giang a souligné son importance dans le renforcement de la solidarité et de l'amitié des deux pays.Il a affirmé que son ministère poursuivra une collaboration étroite et son soutien pour le ministère cambodgien de la Défense à mener à bien son rôle de président de l'ASEAN en 2022.Le ministre a souligné que les parties devaient travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre de manière pratique et efficace leurs activités de coopération cette année, conformément au plan et à la perception commune des dirigeants des deux ministères de la Défense.Dans l'immédiat, ils s'uniront pour préparer le 45e anniversaire du chemin parcouru par le Premier ministre cambodgien Hun Sen pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot (20 juin), a déclaré le ministre Phan Van Giang.Pour sa part, le ministre cambodgien Tea Banh a salué l'idée du Vietnam de tenir l'échange frontalier pour contribuer à porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.Le ministre cambodgien s'est dit satisfait des résultats de la coopération bilatérale en matière de défense, en particulier de la mise en œuvre effective du protocole pour 2020-2024 et du plan pour 2022.Il a également souhaité que leur collaboration se poursuive cette année qui marque le 55e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam – Cambodge (24 juin).- VNA