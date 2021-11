Hanoi (VNA) – Le directeur général adjoint de l'Administration nationale du tourisme, Hà Van Siêu, a exprimé sa conviction que l'industrie touristique vietnamienne et cambodgienne surmonterait bientôt les difficultés causées par la pandémie et rétablirait rapidement les activités touristiques nationales et internationales.

La 2e réunion du groupe de travail conjoint Vietnam-Cambodge sur le tourisme tenue en ligne le 26 novembre. Photo : NDEL.

Il a fait ces remarques lors de la deuxième réunion du groupe de travail conjoint Vietnam-Cambodge sur le tourisme tenue le 26 novembre pour discuter des possibilités de coopération dans la reprise et le redémarrage du tourisme entre les deux pays.

S'exprimant lors de la réunion, le directeur général du Département du développement du tourisme et de la coopération internationale du ministère cambodgien du tourisme, Thong Rathsak, a déclaré que le Cambodge avait achevé la vaccination de plus de 90 % de la population dans l'âge prescrit.

Grâce à ces efforts, le ministère cambodgien du Tourisme a autorisé les touristes internationaux entièrement vaccinés à entrer au Cambodge par toutes les portes frontalières internationales (y compris terrestres, aériennes et maritimes) à partir du 15 novembre.

Il a noté que le tourisme intérieur au Cambodge était encouragé et promu, ajoutant que du 18 au 21 novembre, le festival de l'eau du pays a attiré environ 1,15 million de visiteurs dont environ 15 000 étrangers vivant et travaillant au Cambodge.

De sa part, le directeur général adjoint de l'Administration nationale du tourisme, Hà Van Siêu, a déclaré que la pandémie était bien maîtrisée au Vietnam et que le pays accélère le taux de vaccination pour atteindre l'immunité collective d’environ 70% de la population à la fin de 2021.

En ce qui concerne le tourisme international, le Vietnam a mis en oeuvre l'accueil pilote des touristes internationaux dans cinq localités dont Phu Quôc, Nha Trang, Dà Nang, Quang Ninh et Quang Nam depuis novembre.

Le Cambodge a également repris le tourisme international depuis novembre, ce qui est une condition très favorable pour que les deux parties échangent des touristes et rétablissent les activités touristiques internationales, a noté Hà Van Siêu. – NDEL/VNA