Hanoi (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le deuxième ministre brunéien des Affaires étrangères Dato Erywan Pehin Yusof ont affirmé mercredi 7 septembre leur volonté de promouvoir le partenariat intégral Vietnam-Brunei plus substantiel et plus étendu.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (à gauche) et le deuxième ministre brunéien des Affaires étrangères Dato Erywan Pehin Yusof, le 7 septembre. Photo : VNA

Co-présidant la deuxième réunion de la Commission mixte de coopération bilatérale (JCBC-2) entre le Vietnam et le Brunei, les deux responsables ont salué le développement favorable des liens bilatéraux, marqués par l’élévation de leurs relations au niveau d’un partenariat intégral lors de la visite d’Etat en mars 2019 au Vietnam du sultan Haji Hassanal Bolkiah.Les deux pays ont efficacement maintenu leur coopération politique et leurs visites bilatérales, renforcé leur coopération économique pour dépasser avant terme l’objectif de 500 millions de dollars d’échanges fixé pour 2025, et enregistré des développements positifs dans les domaines tels que la défense et la sécurité, l’agriculture, le pétrole et le gaz, l’éducation et les interactions populaires, ont-ils noté.Dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de promouvoir le développement précoce du Programme d’action pour mettre en œuvre le partenariat intégral pour la période 2023-2027 ; organiser des visites de haut niveau et à tous les niveaux ; continuer à mettre activement en œuvre les accords signés ; proroger le protocole d’accord sur l’agriculture et l’aquaculture.Elles ont convenu de coordonner les réponses aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, y compris la lutte contre la criminalité transnationale organisée, la cybercriminalité, la lutte contre le terrorisme ; et promouvoir les négociations de documents de coopération dans le domaine tels que le transfert des personnes condamnées, la prévention et la lutte contre la criminalité.Les deux parties ont estimé que le Brunei et le Vietnam sont des partenaires économiques importants l’un pour l’autre ; et ont convenu de faciliter et d’encourager les entreprises à améliorer la connectivité, à diversifier les sources d’approvisionnement et les structures commerciales ; à rechercher des opportunités d’expansion des investissements, en particulier dans des domaines potentiels tels que l’agriculture et l’aquaculture, la sylviculture, l’énergie, le pétrole et le gaz, l’agroalimentaire.Le ministre Bui Thanh Son a proposé au Brunei de faciliter la pénétration des produits vietnamiens, en particulier le riz, les produits agricoles et aquatiques conformes aux normes Halal, sur le marché brunéien en vue de promouvoir un commerce équilibré entre les deux pays. Il a également souhaité que le Brunei ratifie rapidement l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).Les deux ministres ont convenu de promouvoir la coopération dans l’éducation, de renforcer les interactions populaires à travers des échanges sportifs, culturels, de jeunes et de femmes et dans le cadre de l’ASEAN ; de diversifier les produits touristiques et d’encourager les compagnies aériennes à ouvrir davantage de routes commerciales afin de faciliter les connexions économiques, culturelles et touristiques... ; d’encourager la coopération entre les universités et les échanges d’étudiants.Discutant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, ils ont hautement apprécié la coordination étroite et efficace entre les deux pays au cours des dernières années lors des forums régionaux et internationaux, notamment au sein de l’ASEAN et des Nations unies, contribuant à renforcer la solidarité et le rôle central de l’ASEAN, ainsi que le maintien de la paix et de la stabilité et la promotion de la coopération et du développement dans la région et le monde.Les deux parties ont partagé leurs points de vue et ont convenu de continuer de coopérer étroitement, de promouvoir les principes et positions communs de l’ASEAN dans les relations avec ses partenaires, ainsi que sur les questions relatives au Myanmar et à la Mer Orientale, et de promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC ) et de travailler en étroite collaboration dans les négociations d’un Code de conduite efficient et efficace en Mer Orientale (COC) conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.A l’issue de la réunion, les deux ministres ont signé le procès-verbal d’accord de la réunion et ont convenu de tenir la 3e réunion au Vietnam à un moment opportun.Dans l’après-midi du même jour, les deux ministres ont inauguré l’exposition sur la culture, le commerce, la cuisine et les arts Vietnam-Brunei. – VNA