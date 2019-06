Hanoi, 24 juin (VNA) - L'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de l'Australie travailleront de concert pour intensifier la formation de hauts fonctionnaires du Vietnam.

L'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh. Photo : VNA

Un mémorandum d'accord sur cette coopération a été signé le 24 juin à Hanoi par l'ambassadeur d'Australie au Vietnam, Craig Chittick, et le directeur adjoint de L'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh, Nguyen Duy Bac.

À cette occasion, le professeur Nguyen Xuan Thang, directeur de l’Académie, a remis à l’ambassadeur de l’Australie au Vietnam l’Insigne de l’Académie pour sa contribution à l’amélioration des capacités de recherche et d’enseignement de l’Académie.

Depuis 1995, l’Académie nationale de politique de Ho Chi Minh et l'ambassade de l'Australie au Vietnam collaborent étroitement dans le cadre de projets relatifs à l'éducation, aux droits de l'homme, aux politiques publiques et à la recherche sur le genre.

Nguyen Xuan Thang a exprimé l'espoir que la coopération entre l'Académie et les partenaires australiens sera élargie et que le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Australie sera renforcé et consolidé, contribuant ainsi à la paix, à la sécurité et à la prospérité dans les deux pays.

Pour sa part, le diplomate Craig Chittick a affirmé que le gouvernement australien accueillait toujours favorablement les initiatives du Vietnam et s’engageait à partager les compétences, les connaissances et l’expérience.

L'Australie attache de l'importance à la coopération avec le Vietnam par le biais d'activités de coopération avec ses académies et instituts, en particulier l’Académie nationale de politique de Ho Chi Minh, a-t-il déclaré.

Le mémorandum d’accord ouvrira une nouvelle page des relations bilatérales, a-t-il déclaré, ajoutant que la participation d’experts australiens à la formation de hauts fonctionnaires vietnamiens contribuerait au développement socio-économique du Vietnam à l’avenir.-VNA