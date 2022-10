Le ministre, président du Comité pour les affaires des minorités ethniques Hau A Lenh et la ministre des Australiens indigènes Linda Burney. Photo : VNA

Sydney, 17 octobre (VNA) - Les minorités ethniques au Vietnam et les Australiens indigènes présentent de nombreuses similitudes, ce qui constitue une base solide pour promouvoir le partage d'expériences et la coopération sur les affaires ethniques entre les deux parties, a déclaré le ministre, président du Comité pour les affaires des minorités ethniques Hau A Lenh le 17 octobre lors d'une séance de travail avec la ministre des Australiens indigènes Linda Burney lors de sa visite en Australie.Le gouvernement du Vietnam a toujours pris soin et soutenu les minorités ethniques dans tous les aspects de la vie, de l'éducation, de la culture aux soins de santé, a-t-il dit, ajoutant qu'il vient de publier une stratégie sur les affaires ethniques pour la période 2021-2030, a-t-il déclaré. .Le Comité pour les affaires des minorités ethniques a préparé un projet de « Protocole d'accord sur la coopération entre le Comité pour les affaires des minorités ethniques et l'Agence nationale des Australiens autochtones (NIAA) et l'a envoyé au ministère vietnamien des Affaires étrangères, à l'Ambassade d'Australie au Vietnam ainsi qu'au ministère de Affaires étrangères et du commerce de l'Australie.Le responsable vietnamien a exprimé l'espoir que les deux parties s'accorderaient bientôt sur le contenu de la collaboration proposée afin que le protocole d'accord soit signé d'ici 2023 à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, marquant une étape importante dans la coopération sur les affaires des minorités ethniques et autochtones des deux pays.Pour sa part, la ministre australienne s'est dite d'accord avec les propositions faites par la partie vietnamienne sur les questions que les deux pays peuvent coopérer tout en exprimant sa volonté de favoriser le développement de leur relation bilatérale. Elle a affirmé que l'Australie et le Vietnam peuvent partager leur expérience et se vanter de nombreuses opportunités de coopération dans le domaine.Dans le cadre du voyage en Australie, la délégation vietnamienne a également eu des séances de travail avec les autorités et agences en charge des affaires indigènes du Territoire du Nord, l'Organisation des entrepreneurs indigènes australiens, la NIAA, et s'est rendue à l'ambassade du Vietnam à Canberra.- VNA