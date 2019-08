La cérémonie de remise de l’accord de coopération dans la médecine vétérinaire et l’abattage des animaux domestiques entre le Département de la médecine vétérinaire du Vietnam et l’Association de la viande et des animaux domestiques d’Australie. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong a eu une séance de travail le 29 août à Hanoi avec la sénatrice, ministre australienne de l’Agriculture Bridget McKenzie sur la coopération dans l’agriculture entre le Vietnam et l’Australie.

Selon Mme Bridget McKenzie, l’Australie a publié des conditions d’importation des longanes du Vietnam et dans les temps à venir, le pays pourrait exporter du malt et de la levure de bière vers le Vietnam.

En ce qui concerne d’autres produits agricoles, l’Australie souhaite coopérer étroitement avec les organes compétents du Vietnam pour atteindre des normes requises favorisant l’exportation et l’importation de ces produits.

Lors de cette séance de travail, les deux ministres ont assisté à la cérémonie de remise de l’accord de coopération dans la médecine vétérinaire et l’abattage des animaux domestiques entre le Département de la médecine vétérinaire du Vietnam et l’Association de la viande et des animaux domestiques d’Australie.

L’an dernier, le Vietnam et l’Australie ont atteint un chiffre d’affaires d’import-export de 7,7 milliards de dollars. Pour l’heure, l’Australie a délivré la licence d’exportation de quatre fruits frais du Vietnam vers le marché australien comme litchi, mangue, pitaya, longane. L’Australie exporte vers le Vietnam 148 types de graines ; de tubercules de pomme de terre et quatre fruits frais dont raisin, orange, mandarine et cherry ; sept types de graines d’herbes et quatre types d’herbes sèches. -VNA